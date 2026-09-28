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امام جمعه امامزاده عبدالله آمل با انتقاد از تأخیر در راهاندازی پایگاه اورژانس ۱۱۵، خواستار تأمین فوری آمبولانس و تجهیزات این مرکز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ساختمان پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهر امامزاده عبدالله آمل که در دهه فجر سال ۱۴۰۴ به علت نداشتن آمبولانس و برخی تجهیزات مورد نیاز افتتاح نشد، با گذشت بیش از ۸ ماه همچنان در انتظار تکمیل و تجهیز است.
امام جمعه امامزاده عبدالله آمل ۱۶ بهمن سال ۱۴۰۴ در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گفته بود: افتتاح پایگاه اورژانس ۱۱۵ این شهر که تنها مرکز فوریتهای پزشکی و ۱۱۵ شهر است، به علت تکمیل نبودن تجهیزات و با نظر جمعی مسئولان شهرستانی و بخش، متوقف شد.
حجتالاسلام حسین حسینزاده برسمنانی افزود: مهمترین تجهیزات اولیه در یک مرکز اورژانس ۱۱۵، آمبولانس و نیروهای امدادی و عملیاتی است که در آن زمان در این مرکز وجود نداشت.
وی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما در ۶ مهر ۱۴۰۵، با گلایه از بیتوجهی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی مازندران نسبت به این مطالبه شهروندان گفت: انتظار میرفت با توجه به تکمیل نشدن تجهیزات و امکانات مورد نیاز، پایگاه اورژانس در این مدت تجهیز و به بهرهبرداری برسد.
امام جمعه امامزاده عبدالله افزود: ساختمان پایگاه اورژانس در این مدت به طور کامل بسته بوده و این وضعیت موجب گلایه شهروندان شده است.
وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای اختصاص یک دستگاه آمبولانس مجهز و ویژه به پایگاه اورژانس شهر امامزاده عبدالله قول داده بود و نماینده مردم شهرستان در مجلس شورای اسلامی نیز قول تأمین برخی اقلام مورد نیاز برای تجهیز ساختمان اورژانس را داده بود.
حجتالاسلام حسینزاده برسمنانی با اشاره به جمعیت شناور بیش از ۵۰ هزار نفری شهر و بخش امامزاده عبدالله در طول سال، راهاندازی هرچه سریعتر این پایگاه را ضروری دانست.
وی افزود: وجود بزرگترین شهرک صنعتی و واحدهای تولیدی مازندران در این بخش، حضور مسافران و زائران آستان مقدس امامزاده عبدالله و همچنین موقعیت این منطقه، ضرورت فعالیت پایگاه اورژانس ۱۱۵ را دوچندان کرده است.
امام جمعه امامزاده عبدالله آمل با اشاره به تردد خودروهای سنگین از غرب مازندران به جاده هراز از کمربندی جنوبی شهر گفت: حجم تصادفها در این مسیر زیاد است و فاصله نزدیکترین پایگاه اورژانس ۱۱۵ تا شهر امامزاده عبدالله و روستاهای اطراف، بیش از ۲۰ کیلومتر است.
وی افزود: تأخیر در رسیدن تیمهای امدادی اورژانس در برخی سوانح، موجب مرگ و تشدید وضعیت مصدومان شده است.
حجتالاسلام حسینزاده برسمنانی خواستار توجه جدی دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای اختصاص فوری آمبولانس و دیگر ملزومات مورد نیاز برای تجهیز و راهاندازی پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهر امامزاده عبدالله شد.
وی با اشاره به روند ساخت این پایگاه گفت: ساخت پایگاه اورژانس ۱۱۵ با اهدای زمین از سوی شهرداری امامزاده عبدالله و کمک حدود یک میلیارد تومانی نیما هوشمند، یکی از خیران غیربومی، از سال ۱۴۰۱ آغاز شد و قرار بود در مدت بیش از یک سال به پایان برسد.
امام جمعه امامزاده عبدالله افزود: تأخیر بیش از سه ساله در ساخت این پایگاه و افزایش هزینهها، در طولانی شدن زمان افتتاح آن تأثیر داشته است.
وی گفت: با توجه به مشارکت خیران و مدیریت شهری در ساخت پایگاه، انتظار میرفت دانشگاه علوم پزشکی مازندران نیز در تأمین بهموقع آمبولانس، نیروهای امدادی و عملیاتی و تجهیزات مربوط به مسئولیت خود عمل کند.
حجتالاسلام حسینزاده برسمنانی همچنین از مجموعه مدیریتی و اجرایی شهرستان خواست طرحهایی که هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند یا از کیفیت مناسب برخوردار نیستند، در برنامههای افتتاح دهه فجر، هفته دولت یا مناسبتهای دیگر قرار نگیرند.
وی گفت: شأن شهروندان امامزاده عبدالله بیشتر از این است و باید کارهای ماندگار و کیفی به مردم ارائه شود که موجب رضایتمندی آنان شود.