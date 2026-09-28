لزوم ترویج فرهنگ ایثار و جهاد در جامعه
رئیس کمیسیون علمی و فرهنگی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت بر لزوم ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و تفکر بسیجی در جامعه و نهادینه ساختن آن در اندیشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، حسین مظفر همزمان با هفته دفاع مقدس، ضمن تبریک و تشکر از زحمات رزمندگان و ایثارگران عرصه دفاع مقدس و مقاومت و مردم مبعوث شده، بر لزوم ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار، جهاد، شهادت و تفکر بسیجی در جامعه و نهادینه ساختن آن در اندیشه، باور، منش و رفتار مردم و مسئولان تأکید کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاستهای کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران را نمونه بارزی از توجهات ویژه رهبر شهید انقلاب به این حوزه حائز اهمیت خواند و تأکید کرد: تعظیم و تکریم ایثارگران و پاسداری از منزلت و حق عظیم آنان بر مردم و کشور، نباید از دستور کار سیاستگذاری عالی و برنامه ریزیهای کشور خارج شود.
عضو هیئت عالی نظارت مجمع با اشاره به سند الزامات تحقق سیاستهای کلی نظام و آیین نامه نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، از مکاتبات صورت گرفته فیمابین مجمع تشخیص مصلحت نظام با دولتهای سیزدهم و چهاردهم در راستای معرفی دستگاههای متولی و مخاطب سیاستهای کلی نظام و همچنین تدوین برنامه جامع اقدامات تقنینی و اجرایی تحقق سیاستهای کلی نظام خبر داد و خاطرنشان کرد: ادامه فرایند تدوین برنامه جامع تحقق سیاستهای کلی ایثارگران، علم و فناوری، آموزش و پرورش، سلامت، تأمین اجتماعی، مبارزه با مواد مخدر، جمعیت و خانواده در جلسات مشترک کمیسیون دبیرخانه با دستگاههای متولی و مخاطب در دست اقدام و پیگیری است.
رئیس کمیسیون علمی، فرهنگی و اجتماعی دبیرخانه مجمع با اشاره به حملات ناجوانمردانه دشمنان صهیونی-آمریکایی و تحریمهای ظالمانه، تحقق سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی را به عنوان ابزار مقابله موثر با تحریمهای هوشمند و الگوی برونرفت از چالشها در جهت تولیدات صنعتی و کاربردی دانش بنیان معرفی کرد و ترویج نهضت نرم افزاری، تولید و توسعه علوم و فناوری و تحقیقات دفاعی و امنیتی و حرکت در مرزهای دانش با تأکید بر بومی سازی و روزآمدی در این عرصه را خواستار شد.
مظفر با اشاره سیاستهای کلی برنامه هفتم درباره تقویت زیرساختها و بهینهسازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصونسازی و ارتقاء تابآوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل، اجرای دقیق سیاستهای کلی پدافند غیرعامل را زمینه ساز تاب آوری کشور در اوضاع کنونی و همچنین حمایت از زیرساختهای اساسی کشور به منظور کاهش دغدغههای احتمالی آحاد جامعه بیان کرد.