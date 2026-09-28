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تیم دراگونبوت مردان کشورمان در رده سنی بیشتر از ۴۰ سال با هدف حضور در مسابقات قهرمانی جهان عازم چین شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات دراگونبوت قهرمانی جهان ۸ تا ۱۱ مهر در هانگژوی چین برگزار میشود.
تیم دراگونبوت مردان رده سنی بیشتر از ۴۰ سال ایران نیز پس از برپایی چند مرحله اردو با ترکیب ۱۲ قایقران عازم این رقابت ها شد.
این تیم با هدایت عباس صیادی سرمربی و ترکیب حمید مرادی، میثم رحیمی، کوروش نقوی، علیمحمد بابایی، سجاد غریبی، وحید مردانیان، کاوه کاویانی، بابک موسوی رضایی فرد، منوچهر خسروی، حسن شاکری، امیر ناصربخت و فرید کوهستانی در این دوره از رقابتها حضور خواهد داشت.
این تیم شب گذشته عازم چین شد.