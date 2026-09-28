۲ حادثه رانندگی در اصفهان و چادگان ۲ کشته و ۶ مصدوم برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سخنگوی مرکزاورژانس استان اصفهان گفت: امروز در پی گزارش حادثه واژگونی یک دستگاه پژو پارس در جاده چناررود پیش از کلیچه در شهرستان چادگان، به مرکز اورژانس، سه گروه عملیاتی به محل اعزام شدند که یک مرد و یک زن جان خود را از دست داده و سه کودک نیز مصدوم شده و مصدومان این حادثه پس از دریافت خدمات اولیه درمانی به بیمارستان بوعلی چادگان منتقل شدند.

عباس عابدی همچنین از وقوع حادثه دیگری در شهر اصفهان خبر داد و افزود: شامگاه گذشته تصادف یک دستگاه موتورسیکلت با خودروی سمند در بلوار کاوه، بلوار ایمان، به اورژانس گزارش شد.

وی افزود: در این حادثه سه نفر شامل یک مرد و دو زن مصدوم شدند که با اعزام یک واحد عملیاتی اورژانس پیش‌بیمارستانی، خدمات اولیه درمانی به آنان ارائه شد و مصدومان این حادثه برای ادامه روند درمان به بیمارستان کاشانی اصفهان منتقل شدند.