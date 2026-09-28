

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، در این مراسم که در قرار شبانه شب ۲۱۱ در میدان امام شهید خامنه‌ای جغتای باحضور مردم خانواده معظم شهدا و مسئولین بر گزارشد آرزو فروغی مادر شهید ارمان علی وردی با ایراد خاطرات این شهید به پای بندی به ولایت و رعایت اصل محرم و نامحرم شهید گفت: من بعنوان مادر این شهید در زمان نوجوانی تا شهادت، ایشان را با لباس رکابی در منزل ندیدم و زمانی که فلیم شهادت آرمان را دیدم به مظلومیت امام حسین (ع) پی بردم و انشاءالله که آرمان نیز با ایشان همنشین باشند.

سیده زهرا عجمیان خواهر شهید روح الله عجمیان نیز با اشاره به سخن رهبر شهید که فرمودند: آرمان و روح الله رفتند تا آرمان روح الله باقی بماند اشاره نمود و گفت: اهمیت راه امام و رهبر شهید که همان راه رسول الله و ائمه اطهار است که از زمان پیامبر نیز با نثار خون ابیاری شده است و ما نیز برای اینکه این راه و پرجم را تحول امام زمان دهیم باید برای این راه و پرچم جان فدا کنیم.

در پایان این مراسم تعدادی از خانواده معظم شهدا تجلیل و قدردانی شدند.