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سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سفر به روسیه و در حاشیه رویداد «هفته فرهنگی ایران در روسیه» با راویل عینالدین، مفتی اعظم مسلمانان روسیه دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، در دیدار وزیر فرهنگ با مفتی اعظم مسلمانان روسیه، دو طرف بر ظرفیتهای دینی و معنوی در تقویت روابط ایران و فدراسیون روسیه تاکید و بر اهمیت بهرهگیری از این ظرفیتها برای نزدیکی بیشتر دو ملت گفتوگو کردند.
راویل عینالدین، مفتی اعظم مسلمانان روسیه پیشتر رهبر شهید انقلاب را «شخصیتی مسلمان، مورد احترام و سرشناس و رهبر معنوی مردم ایران» خوانده و تلاشهای ایشان برای اتحاد امت اسلامی، عدالت و صلح را ستوده بود.
گفتنی است؛ این دیدار در حالی انجام میشود که رویداد «هفته فرهنگی ایران در روسیه» از دوم تا چهاردهم مهرماه در شهرهای مسکو، سنپترزبورگ، کازان و آستراخان در حال برگزاری است و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صدر هیئتی فرهنگی و هنری در این رویداد حضور دارد.