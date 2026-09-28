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۵۴۸پرونده قاچاق سوخت در اصفهان به ارزش حدود ۵۰۰ میلیارد ریال در نیمه نخست سالجاری رسیدگی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اصفهان گفت: در نیمه نخست سالجاری ۵۴۸ فقره پرونده قاچاق سوخت به ارزش ۴۹۳ میلیارد و ۲۹۵ میلیون ریال در شعب تعزیرات حکومتی استان رسیدگی شد.
حسین ایزدی افزود:پروندههای رسیدگیشده، حدود ۳۰ میلیون لیتر سوخت یارانهای را دربرمیگیرد و فرآوردههای نفتی کشفشده شامل نفت، گاز و بنزین پس از سپری کردن مراحل قانونی، به انبارهای شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان تحویل داده شد.
وی با اشاره به آرای صادرشده ادامه داد: پس از بررسی پروندهها و صدور آرای قطعی، متخلفان علاوه بر ضبط سوختهای قاچاق، در مجموع به پرداخت ۴۶۶ میلیارد و ۵۲۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
ایزدی با تأکید بر پیگیری اجرای احکام صادرشده گفت: برخورد با قاچاق سوخت تنها به صدور رأی محدود نمیشود و وصول جرایم نقدی و اجرای احکام قطعی نیز از جمله اقداماتی است که در این خصوص پیگیری میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان افزود: در نیمه نخست امسال، احکام ۲۵۹ فقره پرونده اجرا و در مجموع ۳۶۴ میلیارد و ۶۰۴ میلیون ریال از جرایم نقدی محکومان دریافت و به حساب خزانه دولت واریز شده است.
وی با هشدار درخصوص خریدوفروش غیرمجاز سوخت سهمیهای گفت: خریدوفروش یا انتقال سوخت تخصیصی خارج ازضوابط، در اختیار قرار دادن کارت سوخت، صدوربارنامههای غیرواقعی ونگهداری غیرمجاز فرآوردههای نفتی ازجمله مواردی است که براساس قوانین مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آن برخورد میشود.
ایزدی از صاحبان سهمیههای سوخت و فعالان بخش حملونقل و سایر بخشهای مصرف کننده فرآوردههای نفتی خواست:در خصوص رعایت ضوابط تخصیص و مصرف سوخت توجه کنند، زیرا انتقال غیرقانونی سهمیه یا استفاده از اسناد غیرواقعی با اعمال مجازاتهای قانونی همراه خواهد بود.
وی افزود: تعزیرات حکومتی استان رسیدگی به پروندههای قاچاق فرآوردههای نفتی و اجرای احکام صادرشده را در چارچوب وظایف قانونی خود پیگیری میکند.