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معاون عمرانی استانداری تهران از تحقق ۹۰ درصدی مصوبات سفر استاندار به شهرستان بهارستان خبر داد و از بهرهبرداری سه طرح عمرانی در شهر گلستان بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید کمالالدین میرجعفریان، معاون عمرانی استانداری تهران، در حاشیه بهرهبرداری از سه طرح عمرانی در شهر گلستان شهرستان بهارستان، از پیشرفت ۹۰ درصدی مصوبات سفر استاندار تهران به این شهرستان خبر داد.
وی با اشاره به اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی در بهارستان گفت: بخش قابل توجهی از مصوبات سفر استاندار تهران با پیگیری دستگاههای اجرایی به مرحله اجرا رسیده و بسیاری از این طرحها نیز به بهرهبرداری رسیدهاند.
کنارگذر شهید فخریزاده، ساختمان شورای اسلامی شهر گلستان و مجموعه فرهنگی آمفیتئاتر از جمله طرحهایی است که با حضور وی در شهر گلستان افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
معاون عمرانی استانداری تهران همچنین با اشاره به تداوم اجرای طرحهای زیرساختی در شهرستان بهارستان، بر تکمیل مصوبات باقیمانده و ارتقای سرانههای خدماتی و عمرانی این شهرستان تأکید کرد.