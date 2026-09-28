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مدیر امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز از افزایش ۸ درصدی مراجعات قلبی و تنفسی به بیمارستانها در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مصیب رفیعیپور اظهار کرد: تغییرات اقلیمی و چالشهای زیستمحیطی در سالهای اخیر، سلامت عمومی شهروندان را با تهدیدهای نوپدیدی مواجه کرده است. در همین راستا، ارزیابیهای آماری از مراکز درمانی نشان میدهد که آلودگی هوا در سال جاری با تأثیری محسوس بر سلامت شهروندان، منجر به افزایش ۸ درصدی مراجعات بیماران با عارضههای قلبی و تنفسی غیرعفونی در شش ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته شده است.
وی با بیان اینکه آلودگی هوا نه یک چالش فصلی، بلکه یک دغدغه مستمر سلامت عمومی است، افزود: پایشهای اخیر نشان میدهد که ذرات معلق و آلایندههای هوا، بهویژه در گروههای پرخطر شامل بیماران قلبی، تنفسی، سالمندان و کودکان، پیامدهای سلامتمحور ملموسی داشته است.
رفیعیپور با اشاره به روند افزایشی مراجعات در مراکز درمانی بیان کرد: ثبت رشد ۸ درصدی مراجعات در بخشهای قلبی و تنفسی غیرعفونی، زنگ خطری است که ضرورت توجه به توصیههای بهداشتی و خودمراقبتی را در روزهای آلوده بیش از پیش نمایان میکند.
مدیر امور بیمارستانها و تعالی خدمات بالینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره در پیش بودن بارشهای پاییزی و پدیده تنگی نفسهای پس از بارندگی که در سالهای گذشته تجربهای چالشبرانگیز بود، افزود: بررسی دادههای دو سال اخیر حاکی از آن است که با تقویت پروتکلهای پیشگیرانه و افزایش آمادگی مراکز درمانی، خوشبختانه پس از نخستین بارندگیها شاهد افزایش بار مراجعات بیماران تنفسی به بیمارستانها نبودهایم.
رفیعیپور در ادامه تصریح کرد: هرچند روند مراجعات در فصلهای آلوده به صورت مستمر توسط تیمهای پایش رصد میشود، اما آرامش نسبی در مراجعه پس از بارشها، بیانگر اثربخشی تدابیر پیشگیرانه اتخاذ شده است.
وی با تاکید بر رعایت دستورالعملهای بهداشتی، بر اهمیت مدیریت بیماریهای زمینهای گفت: انتظار میرود، شهروندان در شرایط جوی ناسالم، ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری و از مصرف خودسرانه دارو خودداری کنند. دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز با تمامی ظرفیتهای درمانی، آمادگی کامل برای خدمترسانی مطلوب به بیماران است.