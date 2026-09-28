درخواست وزیر جوانان و کودکان اسپانیا، درباره تحقق فلسطینی آزاد از بحر تا نهر، خشم رژیم اشغالگر قدس را برانگیخت.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به گزارش صفا، سیره ریگو، وزیر جوانان و کودکان اسپانیا، خواستار تحقق فلسطینی آزاد از بحر تا نهر شد و تأکید کرد که دولت اشغالگر رژیم صهیونیستی در نوار غزه مرتکب نسل‌کشی می‌شود.

او این سخنان را در جریان شرکت در مراسمی در مادرید بیان کرد؛ مراسمی که در آن خواستار قطع روابط دیپلماتیک و تجاری با رژیم صهیونیستی شد و از اتحادیه اروپا خواست توافق‌نامه مشارکت با این رژیم را به حالت تعلیق درآورد.

پس از این اظهارات، وزارت خارجه رژیم صهیونیستی روز دوشنبه کاردار سفارت اسپانیا در تل‌آویو را برای یک جلسه رسمی توبیخ احضار کرد. این وزارتخانه سخنان وزیر را یهودستیزانه دانست و مدعی شد که در آن حق رژیم صهیونیستی برای موجودیت انکار شده است.

وزارت خارجه رژیم صهیونیستی همچنین مدعی شد شعاری که این وزیر مطرح کرده، فراتر از مطالبه تشکیل کشور فلسطین است و افزود که بیان چنین موضعی از سوی یکی از اعضای دولت اسپانیا، تنش‌های موجود میان اسپانیا ورژیم صهیونیستی را تشدید می‌کند.