مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان امیدیه از کشف، ضبط و معدوم‌سازی حدود یک تن مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فریده شریفات با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر عرضه مواد غذایی و صیانت از سلامت شهروندان اظهار کرد: در راستای حفظ سلامت عمومی و ارتقای سطح امنیت غذایی، کارشناسان بهداشت محیط شبکه بهداشت و درمان شهرستان امیدیه در جریان بازرسی‌ها، مقادیری از انواع مواد غذایی و اقلام خوراکی تاریخ مصرف گذشته و غیرقابل مصرف را شناسایی و ضبط کردند.

وی افزود: اقلام کشف شده پس از انجام مراحل قانونی و تشکیل پرونده، با هماهنگی و همکاری عوامل شهرداری امیدیه به محل دفن پسماند منتقل و به منظور جلوگیری از عرضه مجدد و مصرف آنها، به صورت بهداشتی معدوم شدند.

شریفات با تاکید بر نقش نظارت‌های بهداشتی در پیشگیری از عرضه مواد غذایی نامناسب ادامه داد: کنترل و پایش مستمر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی از سوی کارشناسان بهداشت محیط با هدف صیانت از سلامت مردم و جلوگیری از عرضه محصولات غیرقابل مصرف همچنان ادامه دارد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان امیدیه از شهروندان خواست هنگام خرید مواد غذایی، مشخصات درج شده روی بسته‌بندی محصولات را با دقت بررسی کنند و به تاریخ تولید، تاریخ انقضا و نشان سیب سلامت توجه داشته باشند.

وی تاکید کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عرضه مواد غذایی مشکوک و غیرقابل مصرف، موضوع را از طریق شماره ۱۹۰ گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.