وزیر امور خارجه انگلیس با بیان اینکه رنج تحمیل‌شده به فلسطینیان لکه ننگی بر وجدان جهان است، پاکسازی قومی در کرانه باختری و شواهد جنایات جنگی در غزه را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، اد میلیبند روز دوشنبه در سخنرانی خود در کنفرانس سالانه حزب کارگر در لیورپول، با اشاره به رنجی که کابینه بنیامین نتانیاهو بر مردم غزه و کرانه باختری تحمیل کرده است، گفت: این رنج، لکه ننگی بر وجدان جهان است.

وی خطاب به میلیون‌ها نفری که در انگلیس و دیگر کشور‌ها علیه وضع تحمیل‌شده به فلسطینیان اعتراض کرده‌اند، افزود: می‌خواهم به میلیون‌ها نفر در این کشور و دیگر نقاط جهان که از مصائب مردم فلسطین متأثر و خشمگین شده‌اند، بگویم صدای شما را می‌شنویم. حق با شما بود.

وزیر امور خارجه انگلیس سپس با اشاره به تغییر رویکرد دولت این کشور در دوره نخست‌وزیری اندی برنهام اظهار داشت: ما پاکسازی قومی به دست شهرک‌نشینان تروریست در کرانه باختری را محکوم می‌کنیم. شواهد جنایات جنگی در غزه را محکوم می‌کنیم. اشغال غیرقانونی فلسطین به دست اسرائیل را محکوم می‌کنیم و سخنان خود را با اقدام همراه می‌سازیم.

میلیبند در تشریح اقدامات مورد نظر لندن گفت که دولت انگلیس واردات کالا از شهرک‌های غیرقانونی را ممنوع و مسیر‌های تأمین منابع مالی، فعالیت‌های ساختمانی و عرضه خدمات از سوی انگلیس به این شهرک‌ها را مختل می‌کند.

وی همچنین با اشاره به تلاش‌ها برای از میان بردن راهکار موسوم به دو دولتی گفت: این حزب، این جنبش و این دولت می‌گوید اجازه نخواهیم داد موفق شوید.

رئیس دستگاه دیپلماسی انگلیس در بخش دیگری از سخنان خود، دستیابی به صلح را مستلزم برخورداری فلسطینیان از آزادی، کرامت و حق تعیین سرنوشت دانست و اذعان کرد که شرایط کنونی با چنین چشم‌اندازی فاصله زیادی دارد.

میلیبند با وجود تکرار موضع حمایتی لندن درباره امنیت رژیم صهیونیستی، تصریح کرد که تهدید‌های امنیتی نمی‌تواند رنجی را که کابینه نتانیاهو بر مردم غزه و کرانه باختری تحمیل کرده است، توجیه کند. وی اضافه کرد که انگلیس در برابر بی‌عدالتی و رنج انسان‌ها سکوت نمی‌کند.