به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ، طرح همیار آتش‌نشان برای نخستین بار در سطح شهرداری‌های استان‌های شمالی کشور در دبستان زندگی آمل رونمایی و کارت همیار آتش‌نشان و لباس آتش‌نشانی به شش دانش‌آموز این مدرسه اهدا شد.

در این آیین، همزمان با نزدیک شدن به هفتم مهر، روز ملی آتش‌نشانی، زنگ آتش‌نشانی و ایمنی نیز در دبستان زندگی آمل نواخته شد.

شهردار آمل گفت: طرح همیار آتش‌نشان به ابتکار سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل و با همکاری آموزش و پرورش، با هدف فرهنگ‌سازی در زمینه پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی دانش‌آموزان اجرا شده است.

علی داودی افزود: طرح همیار آتش‌نشان، همانند همیار پلیس، می‌تواند با آموزش صحیح دانش‌آموزان و تداوم آموزش‌ها، به فرهنگ‌سازی برای پیشگیری از حوادث کمک کند.

وی با اشاره به همکاری مدیریت شهری و آموزش و پرورش برای اجرای این طرح گفت: با برنامه‌ریزی و تعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری و آموزش و پرورش، دوره‌های آموزش مقدماتی ایمنی و آتش‌نشانی برای همیاران آتش‌نشان در مدارس برگزار می‌شود.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان آمل نیز اجرای این طرح را در راستای ارتقای ایمنی دانش‌آموزان و مدارس مهم دانست.

مرتضی عسگری گفت: یکی از برنامه‌های جدی آموزش و پرورش آمل با همکاری سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری، فراگیر کردن طرح همیار آتش‌نشان در همه مدارس شهرستان است.

وی افزود: دانش‌آموزان با یادگیری مفاهیم ایمنی و پیشگیری از حوادث، علاوه بر حفظ سلامت خود، می‌توانند این آموزش‌ها را به خانواده‌ها و بخش‌های مختلف جامعه منتقل کنند.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل نیز آموزش ایمنی را از مأموریت‌های مهم این سازمان دانست و گفت: نیروهای آموزش‌دیده و مجرب سازمان با حضور در مدارس هدف، آموزش‌های لازم را به همیاران آتش‌نشان ارائه می‌کنند و همیاران نیز در ترویج فرهنگ ایمنی در مدارس نقش خواهند داشت.

علیرضا اکبری افزود: هدف نهایی این طرح، ارتقای فرهنگ ایمنی در جامعه است تا از مدرسه ایمن به شهری ایمن‌تر برسیم.

مدیر دبستان زندگی آمل هم گفت: در اجرای این طرح، شش نفر از دانش‌آموزان پایه‌های مختلف این دبستان انتخاب و کارت همیار آتش‌نشان برای آنها صادر شد.

علی خانزاد افزود: حدود ۸۰۰ دانش‌آموز دبستان زندگی آمل در مرحله نخست، آموزش‌های مرتبط با فرهنگ ایمنی و پیشگیری از آتش‌سوزی را دریافت خواهند کرد.

وی گفت: همیار آتش‌نشان پس از آشنایی با وظایف آتش‌نشان و فراگیری مطالب آموزشی، می‌تواند نکات ایمنی را به دیگر دانش‌آموزان و بزرگ‌ترها یادآوری کند، شرایط ایجاد خطر را کاهش دهد و مراقب کودکان کوچک‌تر باشد.