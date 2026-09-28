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طرح همیار آتشنشان برای نخستین بار در سطح شهرداریهای استانهای شمالی کشور در مدارس آمل اجرا شد.
در این آیین، همزمان با نزدیک شدن به هفتم مهر، روز ملی آتشنشانی، زنگ آتشنشانی و ایمنی نیز در دبستان زندگی آمل نواخته شد.
شهردار آمل گفت: طرح همیار آتشنشان به ابتکار سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل و با همکاری آموزش و پرورش، با هدف فرهنگسازی در زمینه پیشگیری از حوادث و ارتقای ایمنی دانشآموزان اجرا شده است.
علی داودی افزود: طرح همیار آتشنشان، همانند همیار پلیس، میتواند با آموزش صحیح دانشآموزان و تداوم آموزشها، به فرهنگسازی برای پیشگیری از حوادث کمک کند.
وی با اشاره به همکاری مدیریت شهری و آموزش و پرورش برای اجرای این طرح گفت: با برنامهریزی و تعامل سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری و آموزش و پرورش، دورههای آموزش مقدماتی ایمنی و آتشنشانی برای همیاران آتشنشان در مدارس برگزار میشود.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان آمل نیز اجرای این طرح را در راستای ارتقای ایمنی دانشآموزان و مدارس مهم دانست.
مرتضی عسگری گفت: یکی از برنامههای جدی آموزش و پرورش آمل با همکاری سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری، فراگیر کردن طرح همیار آتشنشان در همه مدارس شهرستان است.
وی افزود: دانشآموزان با یادگیری مفاهیم ایمنی و پیشگیری از حوادث، علاوه بر حفظ سلامت خود، میتوانند این آموزشها را به خانوادهها و بخشهای مختلف جامعه منتقل کنند.
رئیس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری آمل نیز آموزش ایمنی را از مأموریتهای مهم این سازمان دانست و گفت: نیروهای آموزشدیده و مجرب سازمان با حضور در مدارس هدف، آموزشهای لازم را به همیاران آتشنشان ارائه میکنند و همیاران نیز در ترویج فرهنگ ایمنی در مدارس نقش خواهند داشت.
علیرضا اکبری افزود: هدف نهایی این طرح، ارتقای فرهنگ ایمنی در جامعه است تا از مدرسه ایمن به شهری ایمنتر برسیم.
مدیر دبستان زندگی آمل هم گفت: در اجرای این طرح، شش نفر از دانشآموزان پایههای مختلف این دبستان انتخاب و کارت همیار آتشنشان برای آنها صادر شد.
علی خانزاد افزود: حدود ۸۰۰ دانشآموز دبستان زندگی آمل در مرحله نخست، آموزشهای مرتبط با فرهنگ ایمنی و پیشگیری از آتشسوزی را دریافت خواهند کرد.
وی گفت: همیار آتشنشان پس از آشنایی با وظایف آتشنشان و فراگیری مطالب آموزشی، میتواند نکات ایمنی را به دیگر دانشآموزان و بزرگترها یادآوری کند، شرایط ایجاد خطر را کاهش دهد و مراقب کودکان کوچکتر باشد.