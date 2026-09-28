یک نماینده مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: ادامه وضع کنونی صنعت خودرو بدون اجرای کامل سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی امکان‌پذیر نیست و واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی واقعی باید در اولویت قرار گیرد.

ابوالفضل ابوترابی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما، تأکید کرد: خصوصی‌سازی صرفاً به معنای تغییر نام مالک یا واگذاری سهام نیست، بلکه باید اختیار تصمیم‌گیری و مدیریت شرکت‌ها نیز از دولت خارج شود و به سرمایه‌گذاران و مدیرانی سپرده شود که توان اداره بنگاه و پذیرش مسئولیت عملکرد آن را دارند.

او افزود: مالکیت و مدیریت دولتی در خودروسازی طی سال‌های گذشته به انباشت زیان و کاهش بهره‌وری منجر شده و انتقال مدیریت به بخش خصوصیِ دارای اهلیت می‌تواند زمینه تغییر این روند را فراهم کند.

به گفته این نماینده مجلس، کاهش هزینه‌های غیرضروری، افزایش بهره‌وری و ایجاد رقابت بیشتر می‌تواند از پیامد‌های چنین تغییری باشد و در نهایت بر وضعیت مالی و کیفیت محصولات خودروسازان اثر بگذارد.

او همچنین درباره واگذاری‌های بدون رعایت اهلیت هشدار داد و گفت: اگر خصوصی‌سازی تنها در ظاهر انجام شود و ساختار مدیریتی و نحوه اداره شرکت‌ها تغییر نکند، مشکلات موجود همچنان ادامه خواهد داشت.

ابوترابی تأکید کرد: واگذاری شفاف و واقعی خودروسازان می‌تواند نقطه آغاز تغییر در ساختار این صنعت باشد؛ صنعتی که همچنان با چالش‌هایی مانند زیان انباشته، ضعف بهره‌وری و انتقاد‌های مستمر درباره کیفیت خودرو‌ها روبه‌رو است.