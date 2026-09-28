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استاندار خوزستان با اشاره به همراهی مجموعهای از بخشهای مختلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر در سفر به خوزستان گفت: از ظرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای توسعه استان استفاده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمدرضا موالیزاده اظهار کرد: سازمان فنی و حرفهای، تامین اجتماعی، هلدینگ تاپیکو و مجموعههای مختلف وابسته به وزارتخانه و بانکها در این استان هدفگذاری شدهاند تا با استفاده از ظرفیتهای موجود، مسیر توسعه خوزستان هموارتر شود.
وی با تاکید بر اینکه نگاه به استان در راستای توسعه و رفع مشکلات مردم است افزود: تلاش میکنیم نتایج این اقدامات بهصورت ملموس در زندگی مردم آبادان، خرمشهر و سراسر استان خوزستان قابل مشاهده باشد.
موالیزاده ادامه داد: مجموعههای مختلفی از سازمانهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خوزستان فعال هستند و برای هر بخش وظایف مشخصی تعیین شده است که با هدفگذاری انجامشده، توسعه استان و رفع مشکلات مردم در آبادان، خرمشهر و سایر مناطق استان دنبال میشود.
استاندار خوزستان گفت: توسعه بیشتر استان با استفاده از ظرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و مجموعههای وابسته به این وزارتخانه در دستور کار قرار دارد.
موالیزاده اظهار کرد: هدفگذاری انجامشده برای هر بخش، زمینهساز بهرهمندی مردم از دستاوردهای توسعهای در حوزههای اشتغال، تامین اجتماعی، آموزش فنیوحرفهای و سرمایهگذاری خواهد بود.