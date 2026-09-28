مهلت یک هفتهای عارف برای تدوین بسته تأمین منابع یارانهها
معاون اول رئیسجمهور در نشست کارگروه اقتصادی دولت دستور داد: در مدت یک هفته بسته جامعی برای تعیین دقیق منابع و مصارف هدفمندی یارانهها، وصول مطالبات دولت و صرفهجویی در مصرف انرژی تدوین و برای تصویب به دولت ارائه شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، کارگروه اقتصادی دولت با موضوع هدفمندی یارانهها به ریاست معاون اول رئیسجمهور و با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، سخنگوی دولت و مدیران بخشهای اقتصادی و انرژی تشکیل نشست داد.
در این نشست، راهکارهای تأمین منابع مورد نیاز اجرای هدفمندی یارانهها برای بیش از ۷۵ میلیون نفر در شش ماه دوم سال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بررسی مصارف هدفمندی یارانهها در شش ماه نخست سال
در ادامه نشست، گزارشی از عملکرد شش ماه نخست سال جاری در زمینه مصارف هدفمندی یارانهها ارائه شد.
یارانه نقدی، مستمری خانوادههای زیر پوشش، هزینه سرمایهگذاری و کمک به شرکت پخش و پالایش، یارانه آرد و نان، عدالت در سلامت، کالابرگ، کمک به تغذیه دانشگاهها و مابهالتفاوت نرخ ارز دارو و شیر خشک از جمله محورهای این گزارش بود.
عارف: تأمین معیشت مردم همچنان اولویت دولت است
معاون اول رئیسجمهور در این نشست با تأکید بر ضرورت تداوم تأمین منابع مورد نیاز برای اجرای سیاست هدفمندی یارانهها گفت: تأمین معیشت مردم همچنان یکی از اولویتهای دولت است.
عارف همچنین دستور داد در مدت یک هفته بسته جامعی برای تعیین دقیق منابع و مصارف هدفمندی یارانهها تدوین شود. بر اساس این دستور، راهکارهای وصول مطالبات دولت و صرفهجویی در مصرف انرژی نیز باید در این بسته مشخص و پس از جمعبندی برای تصویب به دولت ارائه شود.
این بسته پس از تصویب در دولت، با همکاری مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه اجرایی خواهد شد.