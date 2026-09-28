معاون اداری، مالی و پشتیبانی پارک علم و فناوری آذربایجان‌غربی گفت: از مجموع اراضی ۲۲ هکتاری پارک، ۶۶ قطعه برای واگذاری به شرکت‌های دانش‌بنیان آماده شده است.

۶۶قطعه در اراضی پارک علم و فناوری آذربایجان‌غربی آماده واگذاری به دانش‌بنیان‌هاست

۶۶قطعه در اراضی پارک علم و فناوری آذربایجان‌غربی آماده واگذاری به دانش‌بنیان‌هاست

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمدزاده در تور رسانه‌ای پارک علم و فناوری استان و آیین رونمایی از لوگوی پارک با اشاره به اقدامات عمرانی انجام‌شده در این مجموعه اظهار کرد: از قطعات آماده واگذاری، تاکنون ۲ قطعه به شرکت‌های دانش‌بنیان واگذار شده که این شرکت‌ها به بهره‌برداری رسیده‌اند و در یکی دیگر از قطعات نیز عملیات ساخت‌وساز در حال انجام است.

معاون اداری، مالی و پشتیبانی پارک علم و فناوری آذربایجان‌غربی افزود: شرکت‌های مستقر در این اراضی ضمن احداث واحدهای خود، فعالیت‌ها و دستاوردهایشان را معرفی می‌کنند و در حوزه‌های مختلف فناوری به فعالیت می‌پردازند.

وی همچنین از اجرای طرح ایجاد سوله‌های کارگاهی و نیمه‌صنعتی پارک علم و فناوری خبر داد و گفت: عملیات احداث این سوله‌ها در متراژ ۷۵۰ مترمربع آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به بهره‌برداری برسد.

محمدزاده، توسعه زیرساخت‌های عمرانی و فراهم کردن فضای مناسب برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور را از اقدامات پارک علم و فناوری در این حوزه عنوان کرد.