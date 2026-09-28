به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در صفحه کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به ازسرگیری حملات روسیه علیه غیرنظامیان اوکراینی، خواستار تأمین سامانه‌های رهگیر پاتریوت بیشتر برای کی‌یف پیش از آغاز زمستان شد.

کایا کالاس گفت: «روسیه بار دیگر حملات خود علیه غیرنظامیان اوکراین را از سر گرفته است. اوکراین پیش از فرا رسیدن زمستان به سامانه‌های رهگیر پاتریوت بیشتری نیاز دارد. ما از کشور‌های عضو که این رهگیر‌ها را در ذخایر خود دارند می‌خواهیم آنها را در اختیار اوکراین قرار دهند.

کشور‌های عضو اتحادیه اروپا همچنین اخیراً درباره نحوه تخصیص ۶.۶ میلیارد یورو از منابع «تسهیلات صلح اروپا» به توافق رسیده‌اند. این بدان معناست که دست‌کم یک میلیارد یورو منابع جدید برای خرید‌های مشترک اختصاص خواهد یافت.

این اقدام موجب تقویت همکاری میان کشور‌های عضو در حوزه دفاعی و همچنین حمایت از اوکراین خواهد شد.»