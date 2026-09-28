رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان‌غربی گفت: کلنگ‌زنی دو سوله در پارک نیز به‌زودی آغاز می‌شود که در راستای توسعه فضای فناوری و نوآوری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حسن حیدری دوشنبه ۶ مهر در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به آغاز واگذاری اراضی پارک علم و فناوری استان از طریق فراخوان از سال گذشته اظهار کرد: کلنگ‌زنی دو سوله در پارک نیز به‌زودی آغاز می‌شود که در راستای توسعه فضای فناوری و نوآوری، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این زمینه پیگیری خواهد شد.

وی افزود: راه‌اندازی مراکز رشد مشترک با دانشگاه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد و به‌زودی تفاهم‌نامه‌ای در این زمینه با دانشگاه پیام نور استان منعقد خواهد شد.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان‌غربی از فعالیت ۲۲۷ شرکت فناور و دانش‌بنیان در پارک علم و فناوری، مراکز اقماری و پردیس‌های استان خبر داد و گفت: توسعه زیرساخت‌های فناوری و افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در استان دنبال می‌شود.

رئیس پارک علم و فناوری آذربایجان‌غربی از ایجاد بیش از ۱۲۵۰ مورد اشتغال توسط شرکتهای دانش بنیان و واحدهای فناور برای فارغ التحصیلان دانشگاهی خبرداد.

حیدری با اشاره به فعالیت شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان پارک استان در هشت رسته، ادامه داد: ۱۷.۶ درصد شرکت‌ها در حوزه کشاورزی و ۸۲.۴ درصد در سایر حوزه‌ها فعالیت دارند و طبق آمارها، شرکت‌های نوپا از حوزه کشاورزی فاصله گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه استان در بخش صنایع خلاق ضعیف است، افزود: در سال گذشته ۲۱۴ متقاضی برای استقرار در پارک علم و فناوری داشتیم که این میزان بی‌سابقه بوده است.

رئیس پارک علم و فناوری استان با اشاره به وضعیت فضای فیزیکی این مجموعه اظهار کرد: فضای فیزیکی پارک ۱۱ هزار مترمربع است که در ۴۵۰۰ مترمربع آن ساخت‌وساز توسط بخش خصوصی انجام شده است.

حیدری همچنین با اشاره به اعتبارات تبصره ۱۸ در حمایت از شرکت‌ها و واحدهای فناور استان گفت: سال گذشته با جذب صددرصدی اعتبارات، ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات جذب شد و ۳۱ درصد از بودجه پارک نیز به حمایت از شرکت‌ها اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه اکوسیستم نوآوری و فناوری استان با وجود ظرفیت‌های موجود نیازمند معرفی و شناخت بیشتر است، افزود: باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌های این حوزه بیش از گذشته معرفی شود.