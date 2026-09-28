این مستند با نگاهی به زندگی شهید «محمد امین احمد حاجی»، از شهدای جان‌نثار ناو دنا، ساخته و در سینما اندیشه تربت حیدریه اکران شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، هم‌زمان با هفته دفاع مقدس، سینما اندیشه تربت‌ حیدریه میزبان اکران عمومی مستند «فرزند دنا» بود.

این اثر تلویزیونی به کارگردانی مهدی بناء ازغندی، با حضور خانواده معظم شاهد و همرزمانش اکران شد تا یاد و خاطره حماسی این شهید را در میان مردم تجدید کند.

همچنین در این مراسم از کتاب «آخرین مروارید» رونمایی شد این کتاب که به قلم سرهنگ ستاد قربان افراسیابی به رشته تحریر درآمده است، به بررسی وقایع تاریخی و سرگذشت جدایی بحرین از خاک ایران می‌پردازد و تلاش می‌کند ابعاد تازه‌ای از تاریخ معاصر ایران را بازگو کند.