مدیرکل راه و شهرسازی ایلام از شناسایی و بازگرداندن ۳۸ مورد از اراضی ملی و دولتی به مساحت بیش از ۲۱ هزار مترمربع در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، جعفر رفیعی ، مدیرکل راه و شهرسازی ایلام گفت: در شش‌ماهه نخست سال، ۳۷ مورد تصرف غیرقانونی به مساحت ۲۱ هزار و ۲۴۷ مترمربع و ارزش بیش از ۸۱ میلیارد تومان به صورت فوری رفع شد.

وی افزود: یک مورد دیگر نیز به مساحت ۲۰۰ مترمربع و ارزش یک میلیارد تومان با اجرای حکم قضایی از تصرف خارج شد.

مدیرکل راه و شهرسازی ایلام تأکید کرد: با متصرفان اراضی ملی و دولتی مطابق قانون برخورد و پرونده آنان برای پیگیری قضایی ارجاع خواهد شد.

رفیعی همچنین درباره خرید و فروش اراضی دولتی و ملی هشدار داد و از شهروندان خواست پیش از هرگونه معامله، استعلام‌های لازم را از مراجع ذی‌ربط دریافت کنند.