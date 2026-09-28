آیین استقبال از ورزشکاران، قهرمانان و مدال‌آوران استان در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویای ژاپن صبح امروز با حضور رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان استانی در فرودگاه ارومیه برگزار و افتخارآفرینان ورزش استان پس از درخشش در میدان رقابت‌های آسیایی، در میان استقبال گرم و صمیمانه مردم، مسئولان و جامعه ورزش، به خانه بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، استاندار آذربایجان‌غربی در این آیین با قدردانی از تلاش و افتخارآفرینی ورزشکاران استان، حضور آنان در رقابت‌های آسیایی و کسب موفقیت را مایه غرور و سربلندی مردم آذربایجان‌غربی دانسته و بر ضرورت حمایت از ورزشکاران، قهرمانان و استعداد‌های ورزشی استان تأکید کرد.

در این آیین، جمعی از مسئولان استانی، مدیران ورزشی و خانواده ورزشکاران نیز حضور داشتند و با اهدای شاخه‌های گل و قدردانی از قهرمانان و مدال‌آوران، از تلاش‌های آنان برای اعتلای نام آذربایجان‌غربی و جمهوری اسلامی ایران در عرصه ورزش قاره آسیا تجلیل کردند.

قهرمانان بازگشته از ناگویا، تنها مدال و عنوان قهرمانی را با خود به استان نیاوردند؛ آنان روایتگر روز‌هایی بودند که پرچم ایران و نام آذربایجان‌غربی در میدان‌های بزرگ ورزشی به اهتزاز درآمد و تلاش و اراده جوانان این خطه، در برابر رقبای آسیایی به نمایش گذاشته شد.