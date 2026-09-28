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همایش مجمع نخبگان بسیج جامعه پزشکی استان یزد با عنوان بعثت نخبگان؛ از دفاع مقدس تا جهاد سلامت برگزار و از پزشکان، پرستاران و کادر درمان فعال در اردوهای جهادی، موکبهای درمانی و مأموریتهای خدمترسانی در مناطق محروم تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سردار غلامی، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد، در این مراسم با قدردانی از تلاشهای تیمهای سلامت بسیج اظهار کرد: پزشکان، پرستاران و کادر درمان بسیجی در مأموریتهای مختلف از جمله اربعین، مناطق محروم و جبهه جنوب کشور حضور داشته و در کنار مردم و رزمندگان به ارائه خدمات پرداختهاند.
وی افزود: فعالیت جامعه پزشکی بسیج در عرصه سلامت، تنها به خدمات درمانی محدود نمیشود و این مجموعه میتواند در موضوعاتی همچون جوانی جمعیت و ارتقای سلامت مردم نیز نقشآفرینی کند.
نوری شادکام، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد نیز در این مراسم حضور داشت و از پزشکان، پرستاران و کادر درمانی فعال در عرصههای جهادی و خدمترسانی به مناطق کمبرخوردار قدردانی شد.
در ادامه، وفایینسب، رئیس بسیج جامعه پزشکی استان یزد، هدف از برگزاری این گردهمایی را گرامیداشت هفته دفاع مقدس، تجلیل از فعالان عرصه سلامت و ایجاد فرصت برای همافزایی و تبادل نظر میان مسئولان کانونهای بسیج جامعه پزشکی عنوان کرد.
وی گفت: در استان یزد ۲۰ کانون بسیج جامعه پزشکی فعال است و پزشکان، پرستاران، کادر سلامت، نیروهای حوزه بهداشت، اساتید دانشگاه و دانشجویان در این کانونها مشارکت دارند.
وفایینسب با اشاره به حضور تیمهای بسیج جامعه پزشکی در مأموریتهای مختلف، از جمله خدمترسانی در جبهه جنوب کشور، بر ضرورت تقویت همدلی و همکاری در مجموعه سلامت تأکید کرد.
احسانی، جانشین بسیج جامعه پزشکی استان یزد نیز با اشاره به فعالیت ۷۵ گروه جهادی در ۱۸ نقطه استان گفت: در شش ماهه نخست امسال حدود ۳۰۰ هزار خدمت در حوزههای درمان، ویزیت، آموزش و پیشگیری توسط گروههای جهادی بسیج جامعه پزشکی به مردم ارائه شده است.
وی افزود: در قالب موکبهای درمانی و برنامههای میدانی نیز خدمات مختلفی ارائه شده و آموزشهای خودامدادی و دیگرامدادی به ۶۵۰ نفر از اعضای تیمهای شرکتکننده ارائه شده است.
احسانی همچنین با اشاره به فعالیت ۱۲ مرکز «نفس» در استان یزد اظهار کرد: این مراکز در حوزه جوانی جمعیت و پیشگیری از سقط جنین فعالیت دارند و تاکنون نزدیک به یکهزار و ۵۰۰ نفر از والدینی که تصمیم به سقط جنین داشتند، از این تصمیم منصرف شدهاند و یکهزار و ۵۰ نوزاد از این موارد تاکنون متولد شدهاند.
در پایان این مراسم، از پزشکان، پرستاران و کادر درمانی فعال در اردوهای جهادی، موکبهای درمانی، مناطق محروم و مأموریتهای مختلف سلامت با اهدای لوح و تقدیرنامه تجلیل شد.