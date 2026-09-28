فرمانده انتظامی خراسان جنوبی از کشف ۹۸ کیلو و ۵۰۰ گرم حشیش در عملیات ضربتی پلیس شهرستان قائنات و دستگیری ۳ نفر در این رابطه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سردار شجاعی نسب گفت: مأموران انتظامی شهرستان قائنات با اشراف اطلاعاتی از محل تردد قاچاقچیان مواد مخدر مطلع شدند و بلافاصله اجرای طرح عملیاتی پلیس را برای دستگیری متهمان در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: مأموران انتظامی در اقدام ضربتی اقدام به متوقف کردن خودرو سواری پراید قاچاقچی مواد مخدر کردند و هنگام بازرسی از خودرو مقدار ۹۸ کیلو و ۵۰۰ گرم حشیش کشف شد.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه در این عملیات یک خودرو به همراه ۳ متهم دستگیر شدند، گفت: به قاچاقچیان و سوداگران مرگ قاطعانه هشدار می‌دهیم که برابر قانون با آنان قاطعانه برخورد خواهیم کرد.