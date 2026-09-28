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معاون اداری، مالی و پشتیبانی پارک علم و فناوری آذربایجانغربی گفت: از مجموع اراضی ۲۲ هکتاری پارک، ۶۶ قطعه برای واگذاری به شرکتهای دانشبنیان آماده شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، محمدزاده گفت: از قطعات آماده واگذاری، تاکنون ۲ قطعه به شرکتهای دانشبنیان واگذار شده که این شرکتها به بهرهبرداری رسیدهاند و در یکی دیگر از قطعات نیز عملیات ساختوساز در حال انجام است.
وی افزود: شرکتهای مستقر در این اراضی ضمن احداث واحدهای خود، فعالیتها و دستاوردهایشان را معرفی و در حوزههای مختلف فناوری فعالیت میکنند.
معاون اداری، مالی و پشتیبانی پارک علم و فناوری آذربایجانغربی همچنین از اجرای طرح ایجاد سولههای کارگاهی و نیمهصنعتی پارک علم و فناوری خبر داد و گفت: عملیات احداث این سولهها در متراژ ۷۵۰ مترمربع آغاز شده و پیشبینی میشود تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
محمدزاده، توسعه زیرساختهای عمرانی و فراهم کردن فضای مناسب برای استقرار شرکتهای دانشبنیان و فناور را از اقدامات پارک علم و فناوری در این حوزه عنوان کرد.