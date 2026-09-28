مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان از امضای تفاهم‌نامه همکاری برای راه‌اندازی، تجهیز و بهره‌برداری از پایگاه اطفای حریق در منطقه خاییز بهبهان خبر داد و گفت: به منظور حفاظت از عرصه‌های طبیعی حفاظت شده خاییز این پایگاه راه اندازی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فتح‌الله ابوعلی با اشاره به اهمیت حفاظت و احیای جنگل‌ها و لزوم آمادگی برای مقابله با هر گونه حادثه و بحران در عرصه‌های طبیعی خوزستان بیان کرد: در راستای راه‌اندازی این پایگاه تفاهم‌نامه همکاری بین اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری خوزستان، دانشکده علوم پزشکی و فرمانداری بهبهان منعقد شد.

وی افزود: در چارچوب این همکاری، یک ساختمان اداری در روستای خاییز از سوی دانشکده علوم پزشکی بهبهان برای راه‌اندازی پایگاه اطفای حریق در اختیار اداره منابع طبیعی این شهرستان قرار خواهد گرفت.

ابوعلی ادامه داد: تجهیز و راه‌اندازی پایگاه نیز با همکاری اداره‌کل منابع طبیعی، مشارکت دهیاری‌ها و استفاده از ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی پالایشگاه‌ها پیگیری خواهد شد.