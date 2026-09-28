در پنج ماه نخست امسال، ۱۸۵ نفر در حوادث رانندگی مازندران جان باختند و ۷ هزار و ۴۷۳ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از جان‌باختن ۱۸۵ نفر در حوادث رانندگی استان طی پنج ماه نخست امسال خبر داد و گفت: شمار تلفات تصادفات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد کاهش یافته، اما تعداد مصدومان با افزایش ۲۱ درصدی به ۷ هزار و ۴۷۳ نفر رسیده است.

علی عباسی افزود: از مجموع جان‌باختگان حوادث رانندگی، ۱۵۹ نفر مرد و ۲۶ نفر زن بودند.

وی گفت: ساری با ۴۲ فوتی بیشترین شمار جان‌باختگان حوادث رانندگی را در میان شهرستان‌های مازندران داشت و پس از آن، بابل با ۲۶ فوتی و آمل با ۲۰ فوتی قرار گرفتند. کمترین شمار تلفات نیز در شهرستان‌های محمودآباد و سوادکوه شمالی ثبت شد.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به محل وقوع حوادث منجر به فوت افزود: از مجموع جان‌باختگان تصادفات، ۱۳۲ نفر در محور‌های برون‌شهری و راه‌های روستایی جان باختند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۸ درصد کاهش داشته است.

عباسی ادامه داد: ۵۳ نفر نیز در حوادث رانندگی درون‌شهری جان خود را از دست دادند که این بخش هم کاهش ۸ درصدی را تجربه کرده است.

وی با اشاره به افزایش شمار مصدومان گفت: در پنج ماه نخست امسال، ۷ هزار و ۴۷۳ نفر به علت صدمات ناشی از تصادفات رانندگی به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند؛ آماری که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۱ درصد افزایش یافته است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران رعایت قوانین و مقررات رانندگی را از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی و نشانه فرهنگ عمومی دانست و بر ضرورت توجه جدی رانندگان به مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد.

عباسی همچنین نقش دستگاه‌های اجرایی را در پیشگیری از حوادث مهم دانست و گفت: استفاده از داده‌ها و آمار‌های پزشکی قانونی می‌تواند به برنامه‌ریزی پیشگیرانه، افزایش آگاهی عمومی و اجرای اقدامات مؤثر برای کاهش شمار کشته‌ها و مصدومان حوادث رانندگی کمک کند.