اسامی دعوت شدگان به اردوی تیم ملی کشتی آزاد
اردوى تیم ملى کشتى آزاد ۱۰ تا ۲۰ مهر در کمپ تیمهای ملی کشتی شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود.
٥٧کیلوگرم: میلاد والى زاده (مازندران) علی یحیی پور (مازندران)
٦١ کیلوگرم: احمد محمدنژاد جوان (خراسان رضوی) ابراهیم خواری (مازندران) علی اصغر سلطانی (مازندران)
٦٥ کیلوگرم: رحمان عموزاد (مازندران) اهورا خاطری (مازندران)
٧٠ کیلوگرم: سینا خلیلی (مازندران) ابراهیم الهی (مازندران)
٧٤ کیلوگرم: امیر محمد یزدانى (مازندران) علی کرمپور (تهران)
٧٩ کیلوگرم: محمد نخودى (مازندران) مهدی یوسفی (تهران)
٨٦ کیلوگرم: کامران قاسم پور (مازندران) رضا افشار (مازندران)
٩٢ کیلوگرم: امیر حسین فیروزپور (مازندران) ابوالفضل رحمانی (مازندران)
٩٧ کیلوگرم: حسن یزدانى (مازندران) محمد مبین عظیمی (کردستان) مهدی حاجیلوئیان (همدان)
١٢٥ کیلوگرم: امیرحسین زارع (مازندران) ابوالفضل محمدنژاد (تهران)
دعوتی نوجوانان: بنیامین آشفته (خراسان رضوی) رضا شمسی پور (تهران)
سرمربى: پژمان درستکار
مربیان: مهدی تقوی - احسان امینی - فرید دژم خوى - فرشید قبادى - مصطفی آقاجانی
مربی فرنگی: داود گیل نیرنگ
بدنساز: آقاعلى قاسم نیان
مربیان تیم امید: سعید احمدی - مصطفی قیاسی
ماساژور: سجاد امیرى
پزشک تغذیه: یوسف عمید
آنالیزور: سعید ابراهیمى
سرپرست: محمدجواد یزدانى نیا
ناظر فدراسیون: فرهاد فخرایى