به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ عکسی قدیمی، ما را به سال‌هایی پیوند می‌زند که دهلران در خط مقدم دفاع از میهن قرار داشت. روز‌هایی که آیت‌الله خامنه‌ای، به‌عنوان نماینده امام خمینی (ره) در شورای عالی دفاع، به دهلران سفر کردند؛ شهری که در آن روز‌ها تنها تعدادی از پاسداران از آن محافظت می‌کردند.

پاسدارانی که با وجود شرایط سخت جنگی، محدودیت امکانات و قطع ارتباطات رادیویی، در شهر ماندند و دفاع را ادامه دادند. مدافعانی که باور داشتند دفاع از میهن، در سخت‌ترین شرایط، وظیفه‌ای همگانی است.

روایت شده که آیت‌الله خامنه‌ای با توجه به حضور همین جمع محدود، دهلران را «پاسداران شهر» نامیدند؛ عنوانی که از دل روز‌های سخت جنگ شکل گرفت و در حافظه تاریخی مردم ماندگار شد.

«پاسداران شهر» فقط یک عنوان نیست؛ روایتی است از روز‌هایی که دفاع از دهلران بر شانه‌های انسان‌هایی بود که در کنار مردم ایستادند. آنچه در دهلران شکل گرفت، تنها یک مقاومت نظامی نبود؛ جلوه‌ای از اتحاد مردم و مدافعان شهر بود.

امروز با گذشت ۴۵ سال، دیوار‌های آن خانه شاید فرسوده شده باشد، اما خاطره «پاسداران شهر» هنوز زنده است.

اما این روایت به گذشته محدود نمی‌شود. دهلرانی‌ها در دهه‌های پس از انقلاب نیز عهد خود را با انقلاب اسلامی حفظ کرده‌اند و این روزها، حضورشان در خیابان‌ها بار دیگر نشان داد نسلی که دیروز از شهر دفاع می‌کرد، امروز نیز در صحنه دفاع از آرمان‌ها حاضر است.

از «پاسداران شهر» تا حضور مردم در خیابان؛ فاصله‌ای ۴۵ ساله، اما روایتی واحد از ایستادگی و وفاداری که همچنان ادامه دارد.