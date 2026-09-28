مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از افزایش نقش بنادر شمالی در تأمین کالا‌های اساسی خبر داد و گفت: با انتقال تجهیزات، فعال‌سازی ظرفیت‌های پیرامونی و فعالیت شبانه‌روزی، سهم این بنادر از کالا‌های اساسی به ۳۱ درصد رسیده است.

خبرگزاری صداوسیما به گزارش، محمد شکیبی‌نسب در حاشیه آیین گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: بخشی از جریان ورود کالا از بنادر جنوبی به سمت بنادر شمالی هدایت شده و ظرفیت‌های موجود در این مناطق برای پاسخ به نیاز کشور به کار گرفته شده است.

وی افزود: ظرفیت اسکله‌ها، انبارها، باراندازها و اماکن نگهداری کالا در بنادر شمالی و مناطق پیرامونی شناسایی شده و بیش از ۵۵ درصد ظرفیت اماکن اطراف بنادر همچنان خالی است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: برای تقویت عملیات، بخشی از تجهیزات مورد نیاز از بنادر جنوبی به بنادر شمالی منتقل شده است.

شکیبی‌نسب افزود: با هماهنگی سازمان بنادر و گمرک، عملیات تخلیه، بارگیری و خروج کالا از بنادر به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شود.

وی گفت: میزان تخلیه کالای اساسی در بنادر شمالی تا روز گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۹۰ درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در بخش سایر کالاها نیز رشد حدود ۶۵ درصدی ثبت شده و سهم بنادر شمالی از کالای اساسی از ۱۸ درصد در پایان سال ۱۴۰۴ به حدود ۳۱ درصد رسیده است.

شکیبی‌نسب تأکید کرد: ارتقای بهره‌وری و توسعه ظرفیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری بنادر شمالی ادامه خواهد داشت.

وی درباره ترانزیت نیز گفت: افزایش جابه‌جایی کالا نیازمند هماهنگی میان بخش‌های دریایی، ریلی و جاده‌ای و تسهیل عبور کالا از مرزهاست.

مدیرعامل سازمان بنادر افزود: کاهش زمان ماندگاری کالا در مرزها از برنامه‌های مهم برای تقویت ترانزیت است و هدف‌گذاری انجام‌شده، رساندن توقف کالا در مرز به حداکثر دو ساعت است.

شکیبی‌نسب گفت: استفاده از انبارهای ترانزیتی در کنار حمل مستقیم از اسکله می‌تواند زمان تخلیه کشتی‌ها را کاهش دهد.

وی افزود: با راه‌اندازی پایانه‌های مکانیزه، زمان تخلیه کشتی‌های غلات از حدود ۱۰ روز به ۲.۵ تا سه روز کاهش یافته است.

معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: توسعه ظرفیت‌ها و افزایش بهره‌وری در بنادر، زمینه ارتقای عملکرد شبکه لجستیکی و تقویت نقش ایران در ترانزیت منطقه‌ای را فراهم می‌کند.