رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول گفت: تعدادی از خانه‌های بافت قدیم در معرض آسیب هنگام وقوع ال نینو، رصد و شناسایی شدند تا نسبت به رفع خطر آنها اقدام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمیدرضا خادم بیان کرد: ستاد بحران فرمانداری ویژه دزفول برای مقابله با پدیده ال نینو و جلوگیری از خطرات احتمالی ورود کرده و پایش نقاط مختلف انجام شده است.

وی افزود: در پایش‌های صورت گرفته تعدادی از خانه‌های رهاشده در بافت قدیم دزفول که جزو خانه‌های تاریخی محسوب نمی‌شوند به علت امکان ایجاد خطر برای همسایه‌ها، ضمن شناسایی، برای رفع خطر آنها نامه‌نگاری انجام شد.

خادم ابراز امیدواری کرد: با همکاری شهرداری دزفول بتوانیم این نقاط خطرساز را رفع خطر کنیم، زیرا حفظ جان مردم و بنا‌های واقع در بافت قدیم از اهمیت بالایی برخوردار است.

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول با اشاره به اینکه مهار ال نینو نیازمند همت تمامی دستگاه‌های اجرایی به ویژه آبفا، شهرداری و فرمانداری است اظهار کرد: تلاش بر این است پدیده ال نینو به خوبی پشت سر گذاشته شود و شاهد هیچ آسیبی به شهرستان نباشیم و بنا‌های تاریخی همچنان زیبا و استوار باقی بمانند.

وی همچنین با توجه به پیش‌بینی‌های جوی مربوط به پدیده «ال نینو» و آغاز فصل بارندگی، از مالکان و ساکنان بنا‌های تاریخی و خانه‌های قدیمی بافت‌های تاریخی دزفول درخواست کرد تا با رویکردی پیشگیرانه، اقدامات لازم را برای حفظ سلامت این میراث ماندگار انجام دهند.

خادم گفت: با توجه به حساسیت سازه‌های سنتی در برابر نفوذ رطوبت و وارد آمدن بار مضاعف، کارشناسان این اداره تاکید کردند که ساکنان باید بلافاصله پیش از شدت یافتن بارش‌ها، نسبت به سبک‌سازی بام و حذف اشیای اضافی یا سنگین از سطح پشت‌بام اقدام کنند تا از فشار بیش از حد بر سازه‌های قدیمی جلوگیری شود.

رییس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دزفول افزود: بازرسی دقیق مسیر‌های انتقال آب و اطمینان از باز بودن آبرو‌ها برای هدایت درست روان‌آب‌ها، بررسی عایق‌کاری بام و درصورت نیاز اصلاح و تعمیرات آن از دیگر اقدامات حیاتی برای جلوگیری از خسارت‌های ساختاری و نفوذ رطوبت به بدنه اصلی ساختمان‌ها محسوب می‌شود.

خادم ضمن اعلام آمادگی کامل کارشناسان میراث فرهنگی برای ارائه مشاوره و راهنمایی به شهروندان یادآور شد: از آنجایی که پیشگیری از خسارت بسیار آسان‌تر از جبران آن است بنابراین باید با دقت و پیش‌بینی‌های به موقع، از میراث تاریخی و خانه‌های خود محافظت کنیم.