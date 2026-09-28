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تفاهمنامه اجرای سومین سال پویش «نبض انرژی» با هدف مدیریت مصرف گاز و کمک به تأمین پایدارتر خوراک صنایع، میان شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکتهای پتروشیمی شیراز و پردیس امضا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تفاهمنامه اجرای پویش «نبض انرژی» امروز به امضای امید شاکری، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بابک پورکیا، مدیرعامل شرکت پتروشیمی شیراز و محمدعلی سلیمانی، عضو هیئتمدیره شرکت پتروشیمی پردیس رسید.
علی ربانی، مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این آیین با تشریح اهداف و عملکرد پویش «نبض انرژی» گفت: هدف این طرح، کنترل روند فزاینده مصرف گاز خانگی و جلوگیری از کاهش گازرسانی به صنایع بوده است؛ بر همین اساس، الگویی از همکاری میان مردم و شرکتهای تولیدی طراحی شد که در آن کاهش مصرف گاز خانوارها به ایجاد منفعت برای مردم و تأمین پایدارتر گاز صنایع منجر شود.
وی با اشاره به همراهی شرکتهای پتروشیمی در اجرای این طرح افزود: شرکتهای پتروشیمی زاگرس و پردیس طی دو سال گذشته و شرکتهای پتروشیمی پردیس و شیراز در سال سوم به این طرح اعتماد کردند.
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: هدف این بوده است که مردم با راهکارهای ساده و بدون کاهش سطح رفاه، مصرف گاز خود را کاهش دهند و در مقابل، صنعت نیز بتواند گاز بیشتری در اختیار داشته باشد و چرخه تولید خود را حفظ کند.
ربانی با اشاره به استقبال مردم از این طرح افزود: تاکنون حدود۵۰۰ هزار مشترک در پویش «نبض انرژی» ثبتنام کردهاند و بیش از ۱۰ میلیارد تومان از منابع ایجادشده از این محل در فعالیتهای خیرخواهانه هزینه شده است.
وی گفت: این طرح بدون استفاده از منابع دولتی و تنها با مشارکت مردم و همراهی صنعت پتروشیمی اجرا شده است.
مدیر بهینهسازی مصرف انرژی شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: مردم با کاهش مصرف گاز، منابعی ایجاد میکنند و در ادامه، این منابع برای اقدامهای عامالمنفعه و فعالیتهای خیری که خود مردم انتخاب میکنند، هزینه میشود.
ربانی با اشاره به نتایج پارسال اجرای پویشگفت: مجموع همکاریها و تلاشهای انجامشده با راهبری وزیر نفت، مدیران صنعت و همراهی ارکان وزارت نفت و شرکت ملی گاز ایران، به کاهش ۵.۸ درصدی مصرف گاز خانگی کشور در سال ۱۴۰۴ در مقایسه باسال ۱۴۰۳ و اختصاص حدود یک میلیارد مترمکعب گاز بیشتر به صنعت منجر شد.
وی افزود: این تجربه نشان داد مدیریت مصرف الزاماً به معنای کاهش رفاه مردم نیست و میتوان با اصلاح الگوی مصرف و استفاده از راهکارهای ساده، هم مصرف خانوار را مدیریت کرد و هم منابع بیشتری را برای استمرار تولید، حفظ اشتغال و فعالیت صنایع اختصاص داد.