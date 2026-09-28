فیلم سینمایی «در محاصره امواج» و مجموعه «سرقت»، دوبله شده و قرار است از شبکه‌های سه و چهار پخش شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «در محاصره امواج» در گونه درام و مهیج محصول آمریکا در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه سه پخش شود.

داستان این فیلم درباره یک گروه چهار نفره از مردان جوان ورزشکاری است که تصمیم به صید ماهی می‌گیرند، اما کشتی آنها غرق شده و سه نفرشان مرده و فقط یک نفر نجات پیدا می‌کند.

این فیلم با روایت تلاش یک جوان برای زنده ماندن پس از غرق شدن کشتی، بر اهمیت امید، اراده و مبارزه با شرایط دشوار زندگی تأکید می‌کند. فضای دریا و رویارویی با خطر غرق شدن، تنش و تعلیق قابل توجهی ایجاد می‌کند و مخاطب را با چالش‌های شخصیت اصلی همراه می‌سازد. تلاش برای نجات و عبور از موقعیت مرگبار، عنصر هیجان و کنجکاوی داستان را افزایش می‌دهد و مخاطب را در انتظار سرنوشت شخصیت اصلی نگه می‌دارد.

مجموعه «سرقت» در گونه مهیج و جنایی محصول آمریکا در سال ۲۰۲۶ قرار است از شبکه چهار پخش شود.

این مجموعه داستان سرقتی چهار میلیارد پوندی است که در ظاهر توسط یک گروه حرفه‌ای از دزدان انجام شده است و سیستم مالی و نهاد‌های نظارتی را به هم می‌ریزد. به‌تدریج مشخص می‌شود که طراح اصلی سرقت، فردی از درون سیستم مالی و نظارتی است که به فساد عمیق، پول‌شویی، حساب‌های جعلی و سوءاستفاده‌ی ثروتمندان از سرمایه مردم پی برده است. او با استفاده از دزدان حرفه‌ای، سرقت را طوری طراحی می‌کند که نه‌تنها پول جابه‌جا شود، بلکه نقاب از چهره‌ی ساختار‌های فاسد اقتصادی برداشته شود.

در مجموع، ترکیب سرقت بزرگ، فساد اقتصادی در نظام سرمایه داری امریکایی، پول‌شویی، افشای سوءاستفاده از سرمایه مردم در این نظام فاسد و تعقیب این حقیقت‌ها در سیر داستان، این مجموعه را به اثری مهیج و جنایی با مضامین انتقادی اجتماعی و اقتصادی با انتقاد از ساز و کار‌های دولت‌ها و جوامع سرمایه داری و به خصوص، امریکا تبدیل می‌کند.