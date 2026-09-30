به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد نوروزی گفت: شعبه اول بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز شهرستان خاتم به پرونده ماشین لیفتراک قاچاق به ارزش هفت میلیارد و ۱۵۷ میلیون ریال رسیدگی کرد.



سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه با توجه به ارائه نشدن اسناد گمرکی و خارجی بودن کالا، تخلف قاچاق را محرز دانسته و علاوه بر ضبط کالای توقیفی متخلف قاچاقچی را به پرداخت هفت میلیارد و ۱۵۷ میلیون ریال معادل یک برابر ارزش کالا محکوم کرد و جریمه وصول شد.



نوروزی گفت: ماموران پاسگاه انتظامی شهرستان خاتم در بازرسی از بار یک کامیون یک دستگاه لیفتراک قاچاق را کشف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.