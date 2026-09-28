به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روز یک‌شنبه ۵ مهر، بیش از ۸۷ میلیون مترمکعب گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران از نقاط تحویل مختلف شهرستان سبزوار، در قالب ۳ ردیف عرضه مجزا صرفاً برای شرکت‌های کارور گاز، روی تابلوی بازار فیزیکی بورس انرژی ایران عرضه شد.

در جریان این عرضه‌ها، گاز طبیعی مربوط به نقطه تحویل اول شهرستان سبزوار به حجم ۴۴ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۲۵۹ مترمکعب و در قیمت پایه با قیمت نهایی ۶،۲۱۱ ریال مورد معامله قرار گرفت. ارزش این مبادله بیش از ۲۷۶ میلیارد ریال اعلام شده است.

این معامله، نخستین تجربه معامله گاز طبیعی شرکت ملی گاز ایران در بورس انرژی ایران به‌شمار می‌رود.