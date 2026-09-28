دانش‌آموزان بخش قابل‌توجهی از روز خود را در مدرسه سپری می‌کنند و فاصله میان صبحانه تا وعده بعدی، فرصت مناسبی برای مصرف یک میان‌وعده سالم و مغذی است؛ همچنین انتخاب درست میان‌وعده، فرصتی برای شکل‌گیری عادات غذایی سالم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محدثه سادات اکبری صالحی کارشناس گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان با تأکید بر اهمیت تغذیه دانش‌آموزان در مدرسه اظهار کرد: انتخاب درست میان‌وعده می‌تواند بخشی از انرژی و مواد مغذی مورد نیاز دانش‌آموز را در طول روز تأمین و همچنین، زمینه شکل‌گیری عادت‌های غذایی سالم را فراهم کند.

وی افزود: میان‌وعده مدرسه تنها خوراکی کوچکی برای رفع گرسنگی در زنگ تفریح نیست، اگر میان‌وعده به‌درستی انتخاب شود، می‌تواند بخشی از نیاز‌های تغذیه‌ای دانش‌آموز را تأمین کرده و تنوع رژیم غذایی او را افزایش دهد. با این حال، صرف خوردن میان‌وعده، به معنای تغذیه سالم نیست و کیفیت آن اهمیت زیادی دارد.

اکبری صالحی گفت: در این باره، استفاده بیشتر از مواد غذایی مغذی مانند میوه‌ها و سبزی‌ها، شیر و لبنیات مناسب، نان و غلات کامل، مغزها، دانه‌ها و منابع پروتئینی انتخاب مناسب‌تری است.

وی ادامه داد: بهتر است خوراکی‌های پرقند، پرنمک، پرچرب و بسیار فرآوری‌شده مانند چیپس و اسنک‌های شور، شیرینی، کیک و کلوچه و نوشیدنی‌های شیرین، به انتخاب همیشگی دانش‌آموز در زنگ تفریح تبدیل نشوند.

کارشناس گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان اضافه کرد: زنگ تفریح، فرصتی برای آموزش و شکل‌گیری عادت‌های غذایی است؛ پژوهش‌ها نشان می‌دهند آموزش تغذیه در محیط مدرسه می‌تواند انتخاب‌های غذایی دانش‌آموزان را بهبود دهد، اما ماندگاری این تغییر، به همراهی خانواده و مدرسه و تداوم آموزش نیاز دارد.

ویژگی‌های یک میان‌وعده مناسب

وی بیان کرد: بهتر است میان‌وعده کوچک، مغذی و متناسب با نیاز دانش‌آموز باشد و جای وعده‌های اصلی را نگیرد. مقدار مناسب آن به عواملی مانند سن، میزان فعالیت، اشتها، زمان صرف صبحانه و فاصله تا وعده بعدی بستگی دارد. میان‌وعده‌های بسیار حجیم یا پرانرژی ممکن است اشتهای دانش‌آموز برای وعده اصلی بعدی را کاهش دهند.

اکبری صالحی گفت: در کنار ارزش تغذیه‌ای، میان‌وعده مدرسه باید بهداشتی، قابل حمل و متناسب با شرایط نگهداری در مدرسه باشد. توجه به ذائقه دانش‌آموز و مشارکت دادن او در انتخاب و آماده‌سازی میان‌وعده نیز می‌تواند پذیرش گزینه‌های سالم‌تر را افزایش دهد.

وی افزود: انتخاب میان‌وعده سالم، به معنای تهیه خوراکی‌های خاص یا گران‌قیمت نیست و بسیاری از مواد غذایی ساده و در دسترس می‌توانند با ترکیب مناسب، یک میان‌وعده مغذی و خوشایند برای دانش‌آموز فراهم کنند.

پیشنهاد‌های ساده برای زنگ تفریح

این کارشناس تغذیه گفت: میوه‌های تازه و فصل از ساده‌ترین انتخاب‌ها است. مصرف میوه کامل به جای آبمیوه، علاوه بر تأمین ویتامین‌ها و مواد معدنی، فیبر بیشتری در اختیار کودک قرار می‌دهد. برای دانش‌آموزانی که فاصله بیشتری تا وعده بعدی دارند، می‌توان میوه را با موادی مانند شیر یا مقدار مناسبی از مغز‌ها همراه کرد.

وی ادامه داد: ساندویچ‌های کوچک خانگی گزینه مناسبی هستند. استفاده از نان سبوس‌دار همراه با موادی مانند تخم‌مرغ، پنیر، گردو، سبزی، خیار یا گوجه، میان‌وعده‌ای ساده و متنوع فراهم می‌کند. در صورت استفاده از مواد غذایی فسادپذیر، رعایت شرایط مناسب نگهداری، اهمیت دارد.

اکبری صالحی بیان کرد: گزینه‌های سنتی و اقتصادی مانند نخودچی و کشمش، میوه خشک و مقدار مناسبی از مغز‌ها و دانه‌های بدون نمک نیز انتخاب‌هایی هستند که می‌توانند به تنوع میان‌وعده کمک کنند.

آب، نوشیدنی اصلی دانش‌آموزان در مدرسه

وی گفت: همراه داشتن بطری آب، دسترسی دانش‌آموز به مایعات را در طول حضور در مدرسه آسان‌تر می‌کند. نوشابه، آبمیوه‌ها و دیگر نوشیدنی‌های شیرین بهتر است به نوشیدنی معمول همراه میان‌وعده تبدیل نشوند.

کارشناس گروه بهبود تغذیه مرکز بهداشت خوزستان اضافه کرد: لازم نیست میان‌وعده هر روز پیچیده یا کاملا متفاوت باشد. انتخاب چند گزینه ساده، سالم و در دسترس و ایجاد تنوع میان آنها می‌تواند تهیه میان‌وعده مناسب را برای خانواده آسان‌تر و مصرف آن را برای دانش‌آموز خوشایندتر کند.