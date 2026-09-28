پیکر حاج احمد ناطق‌نوری، نماینده هفت دوره مردم نور و محمودآباد در مجلس، با حضور مسئولان و مردم در نور تشییع و به خاک سپرده شد.

پیکر حاج احمد ناطق‌نوری در نور تشییع و به خاک سپرده شد

پیکر حاج احمد ناطق‌نوری در نور تشییع و به خاک سپرده شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، پیکر حاج احمد ناطق‌نوری نماینده هفت دوره مردم شهرستان‌های نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی و رئیس پیشین فدراسیون بوکس ایران، با حضور مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی و جمعی از مردم تشییع و در آرامگاه زیارت‌سر شهر نور به خاک سپرده شد.

مراسم تشییع پیکر این چهره باسابقه سیاسی و ورزشی از میدان امام خمینی (ره) شهر نور آغاز شد و مردم پیکر او را تا آرامگاه زیارت‌سر بدرقه کردند.

جمعی از مسئولان، ورزشکاران، پیشکسوتان و قشرهای مختلف مردم در این مراسم حضور داشتند و با ادای احترام به سال‌ها فعالیت او در عرصه‌های قانون‌گذاری و ورزش، در این آیین شرکت کردند.

حاج احمد ناطق‌نوری که در ۸۹ سالگی درگذشت، در هفت دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی، نمایندگی مردم شهرستان‌های نور و محمودآباد را بر عهده داشت.

او همچنین سال‌ها ریاست فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی ایران را بر عهده داشت و از چهره‌های شناخته‌شده مدیریت این رشته ورزشی در کشور بود.

پیکر حاج احمد ناطق‌نوری پس از تشییع از میدان امام خمینی (ره)، در آرامگاه زیارت‌سر شهر نور به خاک سپرده شد.