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فرمانده منطقه پدافند هوایی شمالغرب گفت: نیروهای مسلح با اتکا به توانمندیهای بومی و تجهیزات پیشرفته، با قدرت از امنیت و مرزهای جمهوری اسلامی ایران صیانت خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، امیر سرتیپ دوم جعفر صالح در مراسم تجلیل از سربازان نمونه این یگان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای سرباز نیروی پدافند هوایی ارتش با تأکید بر نقش اثرگذار کارکنان وظیفه در مأموریتهای دفاعی کشور اظهار کرد: کارکنان وظیفه بخش مهمی از زنجیره تأمین امنیت کشور هستند و در کنار سایر کارکنان نیروهای مسلح، نقش مؤثری در انجام مأموریتهای دفاعی و صیانت از مرزهای میهن اسلامی بر عهده دارند.
وی افزود: سربازان در مقاطع مختلف دفاع از کشور متناسب با مأموریت و مسئولیت خود، حضوری مؤثر داشته و با ایثار و فداکاری، افتخارات ارزشمندی را برای ایران اسلامی رقم زدهاند.
فرمانده منطقه پدافند هوایی شمالغرب با اشاره به اهمیت جایگاه کارکنان وظیفه در نیروهای مسلح تصریح کرد: حضور سربازان در بخشهای مختلف نیروهای مسلح، ظرفیت دفاعی کشور را افزایش داده و نقش آنان در عرصههای مختلف دفاعی بهخوبی به اثبات رسیده است.
امیر سرتیپ دوم صالح با اشاره به رویکرد جدید نیروهای مسلح در حوزه آموزش کارکنان وظیفه خاطرنشان کرد: امروز خدمت سربازی صرفاً به مأموریتهای سنتی همچون حفاظت و نگهبانی محدود نیست و آموزشهای تخصصی، مهارتی و حرفهای متناسب با مأموریتها برای کارکنان وظیفه پیشبینی شده است تا آنان علاوه بر ایفای نقش در مأموریتهای دفاعی، پس از پایان خدمت نیز از مهارتهای کسبشده در مسیر اشتغال و زندگی حرفهای بهرهمند شوند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت تداوم راه شهیدان گفت: نیروهای مسلح با بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، توانمندیهای بومی و تجهیزات پیشرفته، با اقتدار از امنیت، استقلال و مرزهای کشور صیانت خواهند کرد.