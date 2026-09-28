جلسه کمیسیون سرقت شهرستان میبد به ریاست مسعود سعادت بخش معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان میبد و اعضای کمیسیون در فرمانداری ویژه شهرستان میبد برگزارشد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سعادت بخش معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه میبد در این نشست با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی، به ضرورت هماهنگی بیشتر میان نهاد‌های ذی‌ربط و اجرای برنامه‌های آموزشی و نظارتی تاکید و خواستار پیگیری و ارزیابی اقدامات برای ارتقای امنیت شهرستان شد.



ارائه گزارش از وضعیت سرقت در سطح شهرستان، بررسی موضوع سرقت در اماکن دولتی و مدارس و تبادل نظر اعضای کمیسیون در راستای پیشگیری از وقوع سرقت و لزوم اتخاذ تدابیر موثر در کاهش جرائم و ارتقاء شاخص‌های امنیتی و اجتماعی از دیگر موضوعات این جلسه بود.