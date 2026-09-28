مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ از شناسایی و بازداشت دو عامل اصلی حمله به یک واحد صنفی در تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: در پی وقوع حادثه و هجوم تعدادی از اراذل و اوباش به یک واحد صنفی، تیم‌های عملیاتی پایگاه ششم پلیس اطلاعات تهران بزرگ وارد عمل شدند.

در بررسی‌های اولیه مشخص شد افراد مهاجم در پی نزاعی بر سر پارک خودرو با فردی دیگر، پس از مشاهده وی در یک واحد صنفی به محل هجوم برده و با استفاده از سلاح سرد، ضمن تخریب اموال تجاری، اقدام به ضرب و جرح کردند.

این مرکز در ادامه گزارش خود اعلام کرد: در جریان این حمله، یکی از مشتریان حاضر در واحد صنفی نیز مورد حمله قرار گرفت و بر اثر اصابت چاقو مجروح شد.

پس از وقوع حادثه، تیم‌های عملیاتی پایگاه ششم پلیس اطلاعات با بهره‌گیری از تصاویر دوربین‌های مداربسته و انجام اقدامات فنی، شناسایی عاملان اصلی را در دستور کار قرار دادند.

کارآگاهان پلیس با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته و ردیابی سرنخ‌های موجود، موفق شدند هویت دو عامل اصلی این حادثه را شناسایی کنند.

در ادامه، محل اختفای متهمان شناسایی و مأموران در یک عملیات ضربتی هر دو نفر را بازداشت کردند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس تهران بزرگ خاطرنشان کرد: در جریان بازرسی از متهمان، سلاح‌های سرد شامل قمه و چاقو کشف و ضبط شد.

متهمان با دستور مقام قضایی برای رسیدگی به پرونده و پاسخگویی در خصوص اتهامات انتسابی، به زندان معرفی شدند.