به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان،سردار علی سپهوند با اشاره به روند تحولات کشور در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی اظهار کرد: با گذشت ۴۸ سال از پیروزی انقلاب اسلامی، به هیچ کشوری تجاوز نکرده و به هیچ سرزمینی چشم طمع نداشته‌ایم، اما در طول این سال‌ها شاهد ظلم و تجاوز دشمنان به کشورمان بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه معادلات جهان بر مدار قدرت می‌چرخد بیان کرد: اقتدار در پرتو وحدت ملی به این معناست که قدرت باید ساخته، تولید، حفظ و توسعه داده شود تا از بین نرود.

سردار سپهوند ادامه داد: در شرایطی که نظام سلطه، جهان را به دو گروه سلطه‌گر و سلطه‌پذیر تقسیم کرده است، نظام اسلامی بر مدار عدالت، رابطه انسانی، برادری و برابری مؤمنانه حرکت می‌کند و در این مسیر، سلطه‌گری و ظلم جایگاهی ندارد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای راهیان نور در جنوب کشور در ادامه با اشاره به توسعه توانمندی‌های ایران در صنعت دفاعی گفت: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، جهان شاهد دستاورد‌های علمی دانشمندان، استادان و دانشجویان نخبه ایرانی بود.

وی افزود: دستاورد‌های امروز کشور نتیجه باور به قدرت الهی و ایمانی است که در این ملت نهادینه شده است.

سردار سپهوند با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور اظهار کرد: ما در جنگ‌های اخیر از همه ظرفیت‌های خود استفاده نکرده‌ایم و همچنان دستاورد‌ها و توانمندی‌هایی وجود دارد که در صورت نیاز، ابعاد بیشتری از آن برای جهانیان آشکار خواهد شد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای راهیان نور در جنوب کشور ادامه داد: در این مسیر، تولید علم، ساخت فناوری، آموزش و شکل‌گیری اراده برای استفاده از این ظرفیت‌ها در کنار یکدیگر قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به شرایط حاکم بر تنگه هرمز گفت: این تنگه به عنوان یکی از موضوعات مهم در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی مورد توجه است و در صورت بازگشایی، با سازوکار ایرانی و تحت کنترل ایران باز خواهد شد؛ این تنگه بسته نخواهد ماند، اما بازگشایی آن مطابق تصمیم ایران خواهد بود.

سردار سپهوند همچنین با اشاره به تغییر ماهیت جنگ‌ها نسبت به دوران هشت سال دفاع مقدس بیان کرد: در جنگ تحمیلی اول، محور اصلی نبرد، نیروی زمینی، خاکریز، سنگر و رویارویی مستقیم در خطوط مقدم بود، اما امروز ماهیت جنگ تغییر کرده و شکل سنگر‌ها و خطوط مقدم متفاوت است.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای راهیان نور در جنوب کشور اضافه کرد: امروز مدرسه و دانشگاه نیز در زمره عرصه‌های مهم این میدان قرار دارند و در چنین شرایطی، حفظ توان دفاعی کشور و تقویت ظرفیت‌های علمی و فناوری حائز اهمیت است.

وی با اشاره به نقش توانمندی‌های دفاعی در تامین امنیت کشور اظهار کرد: برای عزت کشور، عزت ملت، آینده تاریخی ایران و حمایت از آزادگان جهان باید در این عرصه با ایثار و اقتدار حضور داشت و دستاورد‌های حاصل‌شده را تثبیت کرد.

سردار سپهوند گفت: ایران با عبور از یک پیچ تاریخی، وارد شرایط جدیدی در مناسبات جهانی شده و نقش قدرت‌های مختلف در این معادلات نیز در حال تغییر است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود جنگ اقتصادی، مدیریت شرایط اقتصادی و تامین نیاز‌های مردم اهمیت ویژه‌ای دارد و باید در این عرصه نیز با اتکا به ظرفیت‌های داخلی و همراهی مردم حرکت کرد و در این راستا از تمام بخش‌های دولت برای اتخاذ تدابیر لازم قدردانی می‌کنیم.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای راهیان نور در جنوب کشور، تبعیت از رهبری، وحدت کلمه، وحدت ملی و حضور در میدان را از مؤلفه‌های مهم تداوم مسیر دفاع از کشور عنوان کرد و گفت: اتحاد، وحدت ملی و حضور مردم در میدان از مهم‌ترین جلوه‌های ایران امروز به شمار می‌رود.