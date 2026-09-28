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به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس، مدرک کارشناسی افتخاری شهیدان «اسماعیل زهدیشمس» و «محمدجواد محمدی»، از شهدای دانشگاه آزاد اسلامی، به خانوادههای این شهدا اعطا شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این دو شهید والامقام در جنگ رمضان به شهادت رسیدند و نام و راه آنها تا همیشه در ذهنها و دلها زنده خواهد ماند.
رضا محمدی، مسئول دفتر نهاد نمایندگی رهبر معظم انقلاب در دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان، با اشاره به جایگاه والای شهدا گفت: شهدا ایمان خود را در میدان عمل و مجاهدت نشان دادند و جان خود را در مسیر خدا تقدیم کردند.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان همدان هم گفت: مدرک واقعی را شهدا با درس ایثار، گذشت و فداکاری دریافت کردهاند و دانشگاه در برابر عظمت آنان به افتخار ایستاده است.
غلامرضا خاکساری افزود: دانشگاه خود را خادم خانوادههای معظم شهدا میداند و تلاش میکند فرهنگ ایثار، گذشت و فداکاری شهدا در فضای دانشگاه زنده و نهادینه شود.
سردار ولیالله بهاریان، مدیرکل حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس استان همدان هم، با تأکید بر اهمیت فرهنگ ایثار و شهادت گفت: آشنایی نسل جوان با فداکاریهای شهدا، بخشی از میراث ماندگار دفاع مقدس و ضرورتی برای نسل امروز و آینده است.