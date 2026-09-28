بازداشت منتشر کننده فروش مواد مخدر در فضای مجازی
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ از شناسایی و بازداشت فردی خبر داد که بنا بر گزارش پلیس، ضمن انتشار مطالب توهینآمیز و غیرواقعی در فضای مجازی برای جذب فروش مواد مخدر نیز استفاده میکرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ اعلام کرد: کارشناسان پلیس در جریان پایش مستمر فضای مجازی، فعالیتهای فردی را که با انتشار مطالب توهینآمیز و ترویج محتوای آسیبزا درصدد جذب مخاطب و افزایش دنبالکنندگان خود بود، شناسایی کردند.
در ادامه بررسیهای تخصصی، فعالیتهای این فرد در فضای مجازی تحت رصد قرار گرفت و ابعاد دیگری از فعالیتهای وی برای مأموران آشکار شد.
این مرکز در ادامه اعلام کرد: مأموران پس از تکمیل تحقیقات، با ورود به محل تجمع و پاتوق فرد موردنظر، اقدام به بازرسی کردند که در جریان آن یک کیلوگرم مواد مخدر بستهبندیشده و آماده عرضه به مشتریان کشف و ضبط شد.
بررسیهای پلیس نشان داد متهم از طریق بسترهای مجازی، علاوه بر انتشار محتوای آسیبزا، برای جذب مشتری و انجام معاملات مواد مخدر نیز فعالیت داشته است.
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران بزرگ با تأکید بر تداوم رصد فعالیتهای مجرمانه در فضای مجازی اعلام کرد: اطلاعات مربوط به مجرمان و افرادی که از بسترهای دیجیتال برای فعالیتهای مجرمانه و آسیبزا استفاده میکنند، در پایشهای هوشمند پلیس مورد بررسی قرار دارد و با موارد مجرمانه برابر قانون برخورد خواهد شد.