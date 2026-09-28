از کتاب یک نفر به بابا خبر بدهد با محوریت دفاع مقدس و لشکر ۷۷ پیروز خراسان، با حضور جمعی از علاقه‌مندان در کتابخانه مرکزی مشهد رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نویسنده کتاب یک نفر به بابا خبر بدهد، درباره شکل‌گیری این اثر گفت: نوشتن این کتاب را از حدود ۳ سال پیش شروع کردم و بخش زیادی از اتفاقات داستان، تجربه زیسته خودم از زندگی در شهرک لشکر مشهد و در میان خانواده‌های نظامی است.

منیر هاشمی درباره داستان کتاب افزود: داستان درباره پسری نوجوان است که همراه پدر و مادرش در یک منطقه نظامی زندگی می‌کند. پدر خانواده به جنگ می‌رود و مادر نیز باردار است؛ بنابراین بخش زیادی از مسئولیت‌های زندگی بر دوش این نوجوان قرار می‌گیرد با به دنیا آمدن خواهر کوچک‌ترش، او تلاش می‌کند خبر تولد او را به پدرش که در جبهه است برساند؛ اما در آن زمان ارتباط با رزمندگان بسیار دشوار بوده است.

وی ادامه داد: مخاطب اصلی کتاب را نوجوانان بالای ۱۲ سال عنوان کرد و برای شکل‌گیری، نگارش و بازنویسی این کتاب حدود سه سال زمان صرف کردم و کتاب توسط نشر ستاره‌ها منتشر شده است امیدوارم نوجوانان این کتاب را بخوانند و با آن ارتباط برقرار کنند.

نوربخش مدیرکل اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی نیز در مراسم رونمایی این اثر با اشاره به اهمیت ادبیات نوجوان گفت: برای ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و فرهنگ‌سازی در میان مخاطبان نوجوان، خدمات ویژه به نوجوانان یکی از موضوعات اصلی در کتابخانه‌های عمومی است.

وی افزود: حمایت از ناشران و نویسندگان بومی استان خراسان رضوی نیز از اهداف و وظایف اداره کل کتابخانه‌های عمومی است نویسندگانی که در حوزه نوجوان قلم می‌زنند، می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر ذهن و تصمیم‌گیری نسل نوجوان و ورود آنها به دوران جوانی داشته باشند.