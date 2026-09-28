مدیر اجتماعی و ورزش سازمان منطقه آزاد ارس گفت: طرح «صبا» با برگزاری ۲۸ کلاس و دوره آموزشی متنوع، زمینه بهره‌مندی بیش از ۸۲۰ نفر از برنامه‌های مهارت‌آموزی و غنی‌سازی اوقات فراغت تابستانی را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، وحید پل‌سنگی با اشاره به اجرای طرح صبا در تابستان امسال اظهار کرد: این طرح با هدف برنامه‌ریزی هدفمند برای اوقات فراغت و ایجاد فرصت‌های یادگیری، تجربه و کشف استعداد‌ها برای کودکان، نوجوانان، جوانان و سایر علاقه‌مندان اجرا شد.

وی افزود: در قالب طرح صبا ۲۸ کلاس و دوره آموزشی در حوزه‌های مختلف علمی، هنری، فناوری، مهارتی، سلامت و کسب‌وکار برگزار شد و بیش از ۸۲۰ نفر در این کلاس‌ها ثبت‌نام کردند. تعدادی از شرکت‌کنندگان نیز متناسب با علایق و نیاز‌های خود در چند دوره آموزشی حضور یافتند.

پل‌سنگی با اشاره به تنوع دوره‌های برگزار شده گفت: رباتیک دانش‌آموزی، ساخت موشک آبی، داستان‌خوانی و قصه‌گویی، بازیگری، مهندسی خلاقیت، برنامه‌نویسی، طراحی و نقاشی، شمع‌سازی، زبان انگلیسی، هوش مصنوعی کاربردی، فن بیان و مجری‌گری، حسابداری مقدماتی، کمک‌های اولیه، عکاسی، خبرنگاری، تولید محتوا، طراحی سایت و اپلیکیشن و دیجیتال مارکتینگ از جمله دوره‌های ارائه‌شده در طرح صبا بود.

وی ادامه داد: تلاش کردیم آموزش‌ها صرفاً به انتقال مفاهیم محدود نشود و شرکت‌کنندگان در کنار آموزش‌های نظری، فرصت فعالیت عملی و تجربه مهارت‌های مختلف را داشته باشند تا بتوانند علایق و استعداد‌های خود را بهتر شناسایی کنند.

مدیر اجتماعی و ورزش سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به توجه طرح صبا به نیاز‌های روز جامعه و فناوری‌های نوین بیان کرد: در این دوره، موضوعاتی همچون هوش مصنوعی کاربردی، تولید محتوای دیجیتال و مهارت‌های مرتبط با کسب‌وکار‌های نوین نیز مورد توجه قرار گرفت تا مخاطبان با بخشی از ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدید حوزه فناوری آشنا شوند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری کلاس‌ها در فضایی پویا و تعاملی، علاوه بر آموزش مهارت‌های کاربردی، فرصت مشارکت گروهی، تعامل با مربیان و تجربه فعالیت‌های اجتماعی را برای شرکت‌کنندگان فراهم کرد و تلاش شد اوقات فراغت تابستانی به بستری برای یادگیری و تجربه تبدیل شود.

پل‌سنگی همچنین از برگزاری آیین اختتامیه طرح صبا خبر داد و گفت: در این مراسم از ۲۸ برگزیده کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی به پاس تلاش و مشارکت آنان در طول اجرای دوره‌ها تجلیل شد.

وی با تأکید بر اهمیت تداوم برنامه‌های مهارت‌آموزی افزود: بهره‌مندی بیش از ۸۲۰ نفر از ۲۸ کلاس و دوره آموزشی نشان‌دهنده استقبال از برنامه‌های متنوع مهارتی و آموزشی طرح صبا است و تلاش می‌کنیم با توسعه این برنامه‌ها، فرصت‌های بیشتری برای یادگیری، کشف استعداد‌ها و رشد مهارت‌های فردی و اجتماعی در منطقه آزاد ارس فراهم کنیم.