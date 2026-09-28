همزمان با هفته دفاع مقدس،در همایش «یاد یاران» با حضور سردار ذوالقدر، از پیشکسوتان دفاع مقدس شهرستان پردیس تجلیل شد و آمار سازماندهی یادگاران جهاد در قالب طرح جان‌فدایی اعلام گردید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ بوربور، فرمانده سپاه شهرستان پردیس در این مراسم گفت: در این آیین، خاطرات و رشادت‌های پیشکسوتان دوران دفاع مقدس مرور و از این یادگاران عرصه جهاد و شهادت و خانواده‌های آنان تجلیل شد.

وی افزود: حدود ۵ هزار پیشکسوت بسیجیدر شهرستان پردیس حضور دارند که تاکنون نزدیک به ۲ هزار نفر از آنان در قالب طرح «جان‌فدایی» سازماندهی شده‌اند.

سرهنگ بوربور تأکید کرد: سازماندهی دیگر پیشکسوتان بسیجی شهرستان نیز در ادامه این طرح دنبال خواهد شد.