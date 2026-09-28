به گزارش خبرنگار خبرگزای صداوسیما، امیرسرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مراسم «صدای مقاومت» با بیان این مطلب گفت: رسانه در ایجاد وحدت ملی و گفتمان انسجام و ایجاد روحیه نقش مهمی داشته و رسانه ملی پررنگ‌تر.

وی افزود: مهندسی روایت و ساخت پیام، کاری تخصصی است، شما باید راویان مقاومت ایثار و ایران باشید و روایت صحیح از ایثار، مقاومت و فداكاری‌های مردم و رزمندگان، بخشی از وظیفه مهم رسانه در حفظ سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی كشور است.

امیر سرتیپ محمد اکرمی نیا با اشاره به اهمیت روایت استقلال و عظمت امروز ایران تاکید کرد: به نسل جوان بگوییم چه کار‌هایی انجام شده است و ما آماده‌تر از گذشته هستیم.

وی با بیان اینکه با قاطعیت می‌گویم اگر دشمن تعرض جدیدی بکند پاسخ نیرو‌های مسلح کوبنده‌تر و قاطع‌تر خواهد بود گفت: حضور مردم در میدان روحیه ما را بالاتر و احساس مسئولیت مان را که پشیمان کردن دشمن است تقویت می‌کند.