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سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: رسانهها در ثبت تاریخ و انتقال فرهنگ مقاومت نقش مهمی دارند.
به گزارش خبرنگار خبرگزای صداوسیما، امیرسرتیپ محمد اکرمینیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در مراسم «صدای مقاومت» با بیان این مطلب گفت: رسانه در ایجاد وحدت ملی و گفتمان انسجام و ایجاد روحیه نقش مهمی داشته و رسانه ملی پررنگتر.
وی افزود: مهندسی روایت و ساخت پیام، کاری تخصصی است، شما باید راویان مقاومت ایثار و ایران باشید و روایت صحیح از ایثار، مقاومت و فداكاریهای مردم و رزمندگان، بخشی از وظیفه مهم رسانه در حفظ سرمایههای تاریخی و فرهنگی كشور است.
امیر سرتیپ محمد اکرمی نیا با اشاره به اهمیت روایت استقلال و عظمت امروز ایران تاکید کرد: به نسل جوان بگوییم چه کارهایی انجام شده است و ما آمادهتر از گذشته هستیم.
وی با بیان اینکه با قاطعیت میگویم اگر دشمن تعرض جدیدی بکند پاسخ نیروهای مسلح کوبندهتر و قاطعتر خواهد بود گفت: حضور مردم در میدان روحیه ما را بالاتر و احساس مسئولیت مان را که پشیمان کردن دشمن است تقویت میکند.