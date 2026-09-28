به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، محمد نوروزی گفت: پرونده قاچاق سه موتور سیکلت سنگین به ارزش هفت میلیارد و ۱۷۸ میلیون ریال در شعبه چهارم تعزیرات حکومتی شهرستان یزد رسیدگی شد.



سرپرست اداره کل تعزیرات حکومتی یزد افزود: شعبه پس از بررسی مستندات موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالا و تحویل آن به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، متخلف را به پرداخت هفت میلیارد و ۱۷۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.



نوروزی گفت: ماموران نیروی انتظامی یزد، سه دستگاه موتور سیکلت سنگین قاچاق را از یک منزل مسکونی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به اداره کل تعزیرات حکومتی ارسال کردند.