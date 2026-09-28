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چهلوهشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت پس از چهار روز رقابت در شانگهای چین به کار خود پایان داد و تیم ایران با کسب هفت مدالیون یا مدال افتخار به کار خود در این رقابتها پایان داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از چین، چهلوهشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت پس از چهار روز رقابت میان نزدیک به یک هزار و ۴۰۰ جوان ماهر از ۶۸ کشور و منطقه در شانگهای چین به کار خود پایان داد و تیم ایران با کسب هفت مدالیون یا مدال افتخار به کار خود در این رقابتها پایان داد.
تیم ایران در این دوره با ۲۲ شرکتکننده در ۲۰ رشته مهارتی در مسابقات حضور داشت و نمایندگان کشورمان در رشتههای مختلف فنی، فناوری و مهندسی با رقبای خود به رقابت پرداختند.
در میان رشتههای حاضر در کاروان ایران، رشته امنیت سایبری بهترین عملکرد تیمی را به ثبت رساند؛ بهگونهای که هر دو نماینده ایران در این رشته، حسن صفری و امیرحسین زیبایی، موفق به کسب مدالیون شدند.
مدالیون یا Medal for Excellence به شرکتکنندگانی تعلق میگیرد که عملکرد آنها به استانداردهای جهانی تعیینشده در رشته مربوطه رسیده باشد. در مجموع، در مسابقات جهانی مهارت شانگهای، مدالهای طلا، نقره و برنز به نفرات برتر هر رشته و مدالیونهای افتخار به شرکتکنندگانی که به استاندارد جهانی مهارت دست یافتهاند، اعطا میشود.
حضور موفق نمایندگان ایران در امنیت سایبری در حالی رقم خورد که تیم کشورمان پیش از آغاز مسابقات جهانی نیز در یک آزمون بینالمللی ۴۸ ساعته با حضور تیمهای ۱۷ کشور و منطقه، در رشته امنیت سایبری به عنوان تیم نخست شناخته شده بود.
چهلوهشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت از اول تا ششم مهر (۲۳ تا ۲۶ سپتامبر) در ۶۴ رشته مهارتی در شنانگهای چین برگزار شد.
در پایان این رقابتها، چین با کسب ۴۱ مدال طلا، ۱۱ نقره و ۴ برنز در صدر جدول مدالها قرار گرفت و تیمهای کره جنوبی و ژاپن در رتبههای بعدی ایستادند.