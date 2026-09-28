مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: در اجرای طرح خانه امید، برای متقاضیان دهک‌های درآمدی یک تا چهار، به ازای هر واحد مسکونی ۳۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض اختصاص می‌یابد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، امیر برومند در نشست با بخشدار خارگ به همراه مدیرکل حراست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با اشاره به اینکه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی مسکن به ساکنان جزیره خارگ پرداخت خواهد شد، افزود: با هدف اجرای طرح خانه امید، برای متقاضیان دهک‌های درآمدی یک تا چهار، علاوه بر پرداخت این تسهیلات، به ازای هر واحد مسکونی ۳۵۰ میلیون تومان کمک بلاعوض نیز اختصاص خواهد یافت.

وی میزان کارمزد تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی را ۵ درصد با بازپرداخت ۲۰ ساله عنوان کرد و گفت: کمک‌های بلاعوض درنظر گرفته شده از محل اعتبارات حساب ۱۰۰ امام (ره) و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ملی نفت تأمین می‌شود و در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار خواهد گرفت.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تسریع در روند اجرای این طرح، اظهار کرد: برای تسهیل امور و تسریع در خدمت‌رسانی به متقاضیان، نماینده بنیاد مسکن استان در بخشداری یا شهرداری خارگ مستقر خواهد شد تا فرآیند پیگیری و انجام امور مربوط به متقاضیان در محل انجام شود.

بخشدار خارگ نیز در این نشست با قدردانی از همراهی و همکاری بنیاد مسکن استان در جریان جنگ تحمیلی و رسیدگی به مسائل این جزیره، گفت: دستور فوری مدیرکل بنیاد مسکن استان برای پرداخت کمک‌های بلاعوض به واحد‌های آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی در جزیره خارگ، در جریان سفر امروز به این جزیره، اقدامی قابل تقدیر و نشان‌دهنده نگاه مسئولانه و جهادی این مجموعه به مسائل مردم است.

نگهدار حسین‌پور با تأکید بر اهمیت استمرار حمایت‌های بنیاد مسکن از جزیره خارگ، گفت: حمایت‌ها و اقدامات مؤثر بنیاد مسکن در زمینه آبادانی و تأمین مسکن مقاوم، می‌تواند نقش مهمی در ماندگاری ساکنان و تقویت بنیان‌های جمعیتی این جزیره داشته باشد.